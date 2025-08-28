Auf Fotografien blickt Amy Beach stets wach, heiter herausfordernd. Der Ausdruck passt zu der 1867 geborenen US-Amerikanerin, die zu Lebzeiten weltweite Erfolge feierte, aber immer auch als Provokation wahrgenommen wurde – für einen Musikbetrieb, in dem Frauen, zumal komponierende Frauen, kaum eine Rolle spielten.

Nach ihrem Tod 1944 interessierte sich die Musikwelt zunächst wenig für Beachs Werke, was sich erst durch Pionier-Aufnahmen der 90er-Jahre allmählich änderte. Die Attraktivität der Musik spricht für sich und bewegt immer mehr Orchester dazu, vor allem Beachs opus magnum, die „Gaelic Symphony“, aufs Programm zu setzen. Frei fließende, schwungvolle Melodien sind üppig vorhanden, Beachs Orchestrierung ist glänzend (und macht besonders Freunden des Blechs Freude), die Form ist traditionell ausgewogen, lässt aber Modernes durchschimmern. Es ist schön, dass die immer nach neuen Repertoire-Juwelen suchenden Münchner Symphoniker die Diskographie ergänzen.

Im Kopfsatz kosten die Symphoniker unter ihrem Chef Joseph Bastian das hochromantische, kurvige Melos aus, ohne bei den schönen Stellen stehenzubleiben. Bastian hält das Ensemble in Bewegung, aber gerade so, dass die wichtigen Holz- und Blechgruppen zu ihrem Recht kommen. Klangschön, charmant und auch im flotten Mittelteil immer transparent die Siciliana. Ihr berückendes Englisch-Horn-Solo macht deutlich, dass Beachs Symphonie eine selbstbewusste Antwort auf Dvořáks „Aus der neuen Welt“ ist. Einziges Manko der Aufnahme ist das Violinsolo des langsamen Satzes. Das hat man schon voller, expressiver gehört. Mit reichem Orchesterklang jubeln die Münchner Symphoniker im Finale und lassen jeden, der diese leidenschaftlichen Fürstreiter des ansprechenden Werks gehört hat, befriedigt zurück.

Diese Symphonie, die erste einer US-Amerikanerin, die von einem großen Orchester uraufgeführt wurde, begründete 1896 Beachs Ruhm, wobei eine repräsentative Anekdote erwähnt werden muss: George Chadwick, seinerzeit berühmter Bostoner Komponist, gratulierte Beach zu ihrem Werk mit den Worten, diese Symphonie mache sie zu „one of the boys“. Und es wäre naiv, anzunehmen, dass kein bewusstes Engagement mehr nötig wäre, um den Kanon um die Beiträge weiblicher Musikschaffender zu erweitern.

Mezzosopranistin Angela Brower interpretiert auf der CD Maria Stuart (Foto: Rebecca Fay)

Das besondere Verdienst dieser CD liegt deshalb vor allem darin, ein paar noch seltener gehörte (und bis dato noch nie eingespielte) Vokal-Kompositionen Beachs in beeindruckender Qualität zu präsentieren. Am interessantesten darunter ist „Jephthah’s Daughter“, eine alttestamentarische Szene, deren Drama und Melancholie Beach in intensiven, Aida-haften Klängen erfasst. Vielfarbig schimmert das Orchester hier, gibt der nur ganz oben etwas wackelnden Sopranistin Camille Schnoor Impulse.

Bestens disponiert ist Angela Brower, die in wunderbarer Weise Schillers Maria Stuart verkörpert, als starke, nach Freiheit strebende Frau, mit runder, weite Phrasen spannender Stimme in der Szene „Eilende Wolken! Segler der Lüfte!“. Der heitere Orchesterwalzer „Bal masqué“ ist die Zugabe dieser reichhaltigen CD, die alle begeistern dürfte, die Lust dazu verspüren, die originelle musikalische Handschrift einer Komponistin kennenzulernen. Eine bessere Gelegenheit bietet sich selten.

Amy Beach: Symphony „Gaelic“, Konzertarien und Lieder für Orchester – Münchner Symphoniker unter Joseph Bastian, CD im Eigenlabel der Münchner Symphoniker