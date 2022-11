Drei vom Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft ausgesuchte Kleinunternehmer sollen ein Jahr lang mit ihren Pop-up-Läden die Münchner Innenstadt beleben: "The Happy Club" im Ruffinihaus, "Tom Rebl" im Rathaus und die "Munich Graffiti Library" in den Arkaden des Stadtmuseums neben der Artothek. Die Designerin Michaela Huml organisiert mit ihrem Kreativstudio The Happy Club Druckworkshops und Ausstellungen rund um die Risographie, ein Schablonendruckverfahren nach Art der Siebdrucktechnik, und bietet auch Risographie-Werke verschiedener Künstlerinnen und Künstler zum Kauf an. In der Munich Graffiti Library wollen Benjamin Schandelmaier, Bernhard Valenta, Petra Weigart und Lorenz Wittmann die von ihnen kuratierte Sammlung rund um die Graffiti-Kunst in Form einer Lesebücherei zugänglich machen. Außerdem werden Neuerscheinungen, Einzelstücke und Publikationen aus dem hauseigenen Verlag verkauft, und es soll Lesungen, Videoscreenings, Ausstellungen und Podiumsdiskussionen geben. Der aus Mailand zurückgekehrte Modedesigner Tom Rebl will in dem Zwischennutzungsprojekt nicht nur die eigene Marke pushen, sondern auch Ausstellungen, Kollaborationen, Themenabende und Podiumsgespräche mit jungen Designerinnen und Designern veranstalten.