Von Barbara Hordych

Der Titel dieses Stücks passt derart gut zu der derzeitigen Situation in der Komödie im Bayerischen Hof, dass er sich als Einstieg - beinahe - verbietet: "Wer hat Angst vorm weißen Mann" lautet die Frage, die einen unwillkürlich auch an Thomas Pekny, den Intendanten der Privatbühne und Geschäftsführer der Theaterbetriebe Margit Bönisch GmbH denken lässt: Der stand im Juli wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht München; die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, 2015 und 2016 drei betrunkene junge Frauen vom Oktoberfest in die Proberäume des Theaters gebracht und dort, während sie schliefen, gegen ihren Willen intime Fotos und Videos aufgenommen zu haben. Zwar wurde ein Freispruch erwirkt, aber die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Revision eingelegt.

Im Stück von Dominique Lorenz, die auch schon das Drehbuch schrieb, nach dem Wolfgang Murnberger 2013 die gleichnamige Filmkomödie drehte, ist es hingegen der erzkonservative Münchner Metzgermeister Franz Maisacher, der konkret als titelgebender weißer Mann gemeint ist: Der hatte gerade einen Schlaganfall, kehrt malade in sein Haus und seine Metzgerei zurück, die jetzt von seiner Tochter Zita weitergeführt wird. Auf der Bühne der Komödie wird sie von Joanna Semmelrogge gespielt. Ihre Zita ist überarbeitet, alleinerziehende Mutter eines 18-Jährigen, der als überzeugter Vegetarier mit dem Familienbetrieb überhaupt nichts anfangen kann. Hilfe ist von ihm also nicht zu erwarten. Die kommt stattdessen von Alpha (Derek Nowak), einem Asylbewerber aus dem Kongo. Doch weder der nach Hause zurückgekehrte Franz, noch die Dörfler sind davon begeistert, sich die berühmten, mehrmals prämierten Weißwürste von einem Schwarzafrikaner zubereiten zu lassen. Für Franz steht sogleich fest: Der "Neger", den er konsequent erst einmal nur "Bimbo" ruft, muss weg!

Bei diesen Ausdrücken zuckt nicht nur die beherzt eigenwillige Zita zusammen, auch als Zuschauer ergeht es einem nicht anders. Sind solche Bezeichnungen noch zumutbar, in Zeiten, in denen der Oetinger Verlag aus Astrid Lindgrens Pippi-Langstrumpf-Büchern den "Negerkönig von Taka-Tuka-Land" tilgte, stattdessen aus Pippis Papa einen "Südseekönig" machte?

"Eine berechtigte Frage, die wir seinerzeit auch mit den Darstellern ausgiebig diskutiert haben", sagt die Autorin Dominique Lorenz. Im Film waren das insbesondere Andreas Giebel und Brigitte Hobmeier als Vater-Tochter-Duo, jetzt in der Komödie liefern sich Hans Stadlbauer und Semmelrogge nicht minder spritzige schwarz-weiß-Gefechte. "Ich wollte damals diesen Schmerzpunkt treffen, ich wollte, dass es weht tut; gleichzeitig dachte ich, es ist gut, wenn man dieses Thema mit einem Lachen verbindet, zeigt, wie absurd und albern die rassistischen Vorurteile sind", erklärt die versierte Autorin, die im vergangenen Jahr den "Deutschen Fernsehpreis" für ihr Drehbuch zu "Eine harte Tour" erhielt. Als sie "Wer hat Angst vorm weißen Mann" schrieb, wohnte sie in der Landwehrstraße in München, die Situation der Asylsuchenden habe sie sehr beschäftigt. "Mir kam es darauf an, die menschliche Größe von Alpha zu zeigen. Und seine Stärke, mit der er die Situation wendet", so Lorenz.

"Dass ausgerechnet du mich siehst, in meine schwärzeste Stunde", beklagt sich Metzger Franz, nachdem ihn ein zweiter Schlag beim Glühbirnenwechsel endgültig aus dem irdischen Dasein katapultiert. Gemäß dem Boulevardkomödiengesetz, dass in der nächsten Tür genau derjenige erscheint, den man sich am wenigstens herbeiwünscht, muss er feststellen, dass er als Geist zwar noch existiert, aber nur von Alpha gesehen und verstanden werden kann. Weshalb das fremdenfeindliche Münchner Urgestein, aus dessen Sicht sogar die Rosenheimer schon Ausländer sind, bei der Rettung seines Lebenswerks, der Metzgerei, ausgerechnet auf Alpha als Medium angewiesen ist. Während das so aneinandergekettete Gespann wider Willen sich notgedrungen annähert, schlagen Christiane Rücker und Thomas Stegherr, die eine ganze Reihe von Dörflern verkörpern, komödiantische Funken aus den herrlich abstrus konstruierten und von René Heinersdorff kongenial inszenierten Begegnungen mit Stammkunden, Verehrern, Sachbearbeitern und Betreuern. Dass es letztendlich auch noch zu einer amourösen Annäherung zwischen Zita und Alpha kommt, ist dem Franz dann zwar gar nicht recht, dem Publikum aber um so lieber. Schließlich muss auch er, zur allseitigen Erleichterung einsehen, dass es besser ist, zu verschwinden.

"Thomas Pekny sollte zurücktreten, dem Theater und den Schauspielern zuliebe, ich an seiner Stelle würde das tun."

Eine Einsicht, die Dominique Lorenz auch dem Intendanten der Komödie wünschen würde. "Thomas Pekny sollte zurücktreten, dem Theater und den Schauspielern zuliebe, ich an seiner Stelle würde das tun", sagt Lorenz ganz klar. Sie kennt das Haus, trat vor zwei Jahren noch selbst hier auf, lieferte sich mit ihrem Ex-Lebensgefährten Heiner Lauterbach in "Jahre später, gleiche Zeit" einen selbstironischen und wortwitzigen Schlagabtausch. Beim Premierenabend am Mittwoch ließ Pekny sich allerdings nicht sehen, den Applaus des Publikums nahm Heinersdorff entgegen. "Thomas Pekny hat die Produktion vor zwei Jahren von ihm gekauft, was sollen die Schauspieler machen, sie können dafür nichts und müssen arbeiten", sagt Lorenz. "Aber es ist gut, dass Thomas Pekny sich nicht gezeigt hat. Ich als Autorin des Stücks wäre jetzt auch nicht mit ihm zusammen auf die Bühne gegangen." Des weiteren gibt sie zu bedenken, dass es Pekny als Intendant zukünftig schwer haben könnte. "Aktuell erfüllen alle noch ihre Verträge. Aber die Frage ist, wer zukünftig bei ihm unterschreibt - Freispruch hin oder her", sagt Lorenz.

Über eine Lösung, wer den "weißen Mann" im wirklichen Leben zukünftig ersetzen könnte, wird nicht nur im Foyer gemutmaßt: René Heinersdorff, Vorsitzender der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein sowie Direktor des Theaters an der Kö in Düsseldorf und des Theaters am Dom in Köln, findet recht breite Zustimmung. Darauf angesprochen deutete er an, dass er mit dem Inhaber und dem Bayerischen Hof "durchaus" im intensiven Gespräch sei, die Leitung der Komödie zu übernehmen. "Ich liebe München und das Haus und habe hier herrliche Zeiten erlebt, aber als Rheinländer will man es ja nett haben. Und die Bedingungen dazu gilt es zunächst zu schaffen. Auch für die Mitarbeiter und Kollegen." Es seien "Änderungen geplant", lässt dazu die Komödie über ihre Sprecherin verlauten. "Allerdings ist noch nichts definitiv geregelt. Offizielle Beurkundungen benötigen einen Notartermin, den bekommt man gerade in der Urlaubszeit nicht sofort."