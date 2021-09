"Beckenrand Sheriff" heißt die neue Komödie von Marcus H. Rosenmüller. Bevor der Film mit Milan Peschel, Sebastian Bezzel und Gisela Schneeberger regulär in den Kinos anläuft, ist der in einigen Previews in Bayern sehen.

Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Zoff am Pool: Milan Peschel und Gisela Schneeberger. (Foto: Leonine Studios)

Die Freibadsaison war durchwachsen, was ausnahmsweise nicht am Virus lag, sondern am Wetter. Aber vielleicht gibt es im September noch Sonnentage, zumindest im Kino. Denn dort startet nächste Woche die neue Komödie von Marcus H. Rosenmüller: In Beckenrand Sheriff erzählt er von einem in die Jahre gekommenen Freibad und dessen ordnungsliebendem Bademeister. Der Berliner Film- und Theaterstar Milan Peschel spielt diesen Spießer in Badelatschen, der es mit Immobilienspekulanten, störrischen Enten und einem nigerianischen Flüchtling zu tun bekommt.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Sebastian Bezzel, Rick Kavanian, Dimitri Abold, Frederic Linkemann und Johanna Wokalek tummeln sich ebenfalls am Pool, der heimliche Star ist aber Gisela Schneeberger, die eine herrlich schnippische Bürgermeisterin gibt. Als das Bad per Bürgerbegehren gerettet soll, sagt sie nur: "Es ist kein Geld da für eine Demokratie."

Sehr viel demokratischer geht es bei den Vorabaufführungen des Films zu, die keine geschlossenen Veranstaltungen sind, sondern offen fürs Publikum: Am Dienstag, 7. September, kommen Rosenmüller, Schneeberger und Abold ins Filmtheater Sendlinger Tor, tags drauf ist der Regisseur zu Gast beim "Lechflimmern Augsburg". In der Startwoche folgen weitere Termine mit Starbesuch in Prien, Traunstein, Hausham oder Regensburg.

Beckenrand Sheriff, D 2021, Regie: Marcus H. Rosenmüller, div. Preview-Termine in Bayern