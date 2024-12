So possierlich-volkstümlich wie dieser Prozess in der Komödie im Bayerischen Hof beginnt, bleibt er glücklicherweise nicht. Denn alsbald stellt sich heraus, dass die „Stille Nacht im Amtsgericht“ von Hausherr René Heinersdorff mit deutlicher Anmutung an die Sechzigerjahre-Vorabendserie „Königlich Bayerisches Amtsgericht“ es ganz schön in sich hat. Denn sehr lautstark drängen hier die Dinge aus dem Verborgenen nach außen. Oder besser gesagt nach oben, denn die Leidenschaften liegen in den Tiefen des Kellers vergraben. Zwar handelt es sich nicht um die sprichwörtlichen Leichen, dafür ist es aber eine erkleckliche Zahl an Lastern, mit denen es Richter Aschauer (Norbert Heckner) in dieser „königlich bayerischen Gaudi“ zu tun bekommt.