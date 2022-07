Von Barbara Hordych

Wenn im tristen Altenheim-Alltag zwischen Essenfassen und yogischer Bewegungstherapie - "Wir sind jetzt alle Bäume im Wind!" - schon sonst nichts passiert, dann muss man halt selbst etwas anstellen. So kam es in Bernd Böhlichs melancholischer Kinokomödie "Bis zum Horizont, dann links!" zur Rentner-Rebellion, so probt jetzt ein All-Star-Ensemble von Ü-70 bis Ü-80- Darstellern und Darstellerinnen, angeführt von dem 86-Jährigen Horst Janson, in der Regie von Ute Willing in der Komödie im Bayerischen Hof den Aufstand. Der beginnt mit dem Eintreffen der aparten Annegret (Marianne Rogée), die von ihrem karrierebedingt nach Amerika versetzten Sohn in der noblen Senioren-Verwahranstalt "Abendstern" einquartiert wird. An den Türen prangen Symbole wie "Igel" oder "Hase", ähnlich wie eine unmündige Kindergartengruppe werden die Senioren auch von Schwester Amelie (Esther Kuhn) freundlich-resolut durch den Tag dirigiert.

"Am Ende passt ein ganzes Leben in eine Reisetasche", stellt Annegret sarkastisch beim Einzug in ihre "Hasen-Grube" fest. Nur gelegentlich wehren sich die Bewohner mit aufmüpfigen Bemerkungen noch gegen ihre Situation, allen voran der eigenwillige Josef Tiedgen (Janson) oder der manische Witze-Erzähler Willy Stronz, bayerisch-beherzt verkörpert vom famosen Hans Stadlbauer. Der hat schon länger ein Auge auf die einstige Profi-Schauspielerin Fanny de Artong (herrlich exaltiert: Gabi Gasser) geworfen. Muss sich jetzt aber mit Josef arrangieren, in dessen "Igel" -Zimmer er wegen Raumnot gesetzt wird. Da hilft auch Tiedgens Protest: "Igel sind Einzelgänger!" wenig.

Überhaupt haben die Bewohner (komplettiert von Dirk Bender und Astrid Polak als symbiotisches Ehepaar) hier wenig zu melden: "Abendbrot gibt es schon um fünf Uhr, ins Bett sollen wir um neun Uhr, damit sie ihre Ruhe haben vor uns", bilanziert Stronz. Irgendwann sind Tiedgen die kleinen Fluchten wie Yoga-Boykott ("Ich bin ein Baum ohne Äste!") und heimliches Rauchen nicht mehr genug. Und er stiftet seine Mitbewohner zu einer größer angelegten Flucht an: Den Rundflug in einem historischen Flugzeug nutzen sie, die Maschine und damit sich selbst ans Mittelmeer zu entführen.

Anders als im Film werden diese Geschehnisse auf der Theaterbühne nur in der Rückbetrachtung erzählt. Auch wenn dem sympathischen Ensemble dabei in skurrilen Dialogen immer wieder anrührende und komische Momente gelingen, ist das dramaturgisch holprig. Sehenswert ist das Stück trotzdem. Einfach weil die Botschaft von "Peanuts"-Philosoph Snoopy, die gleich mehrmals zitiert wird, zu schön ist: Eines Tages werden wir alle sterben - aber an allen anderen Tagen werden wir leben!

Bis zum Horizont, dann links!, bis 28. August, Komödie im Bayerischen Hof