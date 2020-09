Von Josef Grübl

Für die neue Mitarbeiterin nimmt sich Bob Hope höchstpersönlich Zeit: Das hier sei sein Archiv, verrät der legendäre Komiker und deutet auf die Regalwände hinter ihm, hier seien 538 000 seiner Gags sortiert, akkurat von A bis Z. Doch mit Witzen verhält es sich genauso wie mit den Leuten, die sie machen: Irgendwann kommen sie in die Jahre und keiner lacht mehr über sie. Das muss auch der alternde Hope im britischen Spielfilm Die Misswahl feststellen: 1970 reist er von Kalifornien nach London, um die titelgebende "Miss World"-Wahl zu moderieren, nebenbei möchte er sich unter den Teilnehmerinnen umschauen - und die eine oder andere mit zu sich nach Hause in sein Archiv nehmen.

Detailansicht öffnen Hände hoch: Keira Knightley und Jessie Buckley (Mitte). (Foto: Entertainment One)

Das hat er in den Jahren zuvor auch gemacht, selbst seine strenge Ehefrau konnte das nicht verhindern. So weit kommt es dieses Mal aber nicht: Als Hope bei der weltweit live im Fernsehen übertragenen Show besonders schmierige und sexistische Sprüche bringt, bewerfen ihn Frauen aus dem Publikum mit Mehlbomben. Das Ganze ist wirklich so passiert, den Auftritt kann man sich bei Youtube ansehen.

Die britische TV-Regisseurin Philippa Lowthorpe (Call the Midwife, The Crown) hat daraus einen vielschichtigen Kinofilm gemacht, in dem junge Feministinnen alte Chauvinisten attackieren, weiße auf schwarze Schönheitsköniginnen treffen und große Themen wie sexuelle Diskriminierung, Patriarchalismus oder Rassismus zur Sprache kommen. Dass daraus kein moralinsaures Lehrstück geworden ist, sondern eine charmante Feelgood-Komödie, liegt auch an der tollen Besetzung: Keira Knightley ist großartig als Studentin und unfreiwillige Anführerin der Frauengruppe, in weiteren Rollen überzeugen Jessie Buckley, Rhys Ifans und Gugu Mbatha-Raw. Nur der nette Greg Kinnear (Little Miss Sunshine) ist als Bob Hope ein bisschen zu nett: Der echte Hope war angeblich noch viel schmieriger.

Die Misswahl, Regie: Philippa Lowthorpe