Von Anke Sterneborg

Detailansicht öffnen Kate (Kristin Scott Thomas, links) und Lisa (Sharon Horgan) treten auf. (Foto: Leonine)

Gerade haben sich die Frauen von ihren Männern verabschiedet, die in Afghanistan in den Krieg ziehen. Nun müssen sich die Military Wives, so der Originaltitel des Films, die Zeit des bangen Wartens vertreiben. Basteln? Stricken? Oder vielleicht doch lieber singen? Die therapeutische Kraft der Musik wird im Kino fast inflationär zelebriert, in diesem Fall an einem britischen Militärstützpunkt. Mehr als 20 Jahre nach dem Männerstrip-Abenteuer The Full Monty und nach vielen Fernseharbeiten kehrt Regisseur Peter Cattaneo ins Kino zurück. Auch Mrs. Taylor's Singing Club ist eine Komödie, die auf wahren Ereignissen basiert und von der Selbstermächtigung hilfloser Außenseiter erzählt - jener besondere Schlag britischer Komödien, in denen Underdogs ihre Benachteiligung mit subversiven Ideen überwinden. Trotzdem wirken Frauen, die sich in einem Film von 2020 die Zeit des Wartens auf ihre Männer vertreiben, ein wenig gestrig und altbacken. Dass der formelhafte Weg vom Karaoke-Dilettantismus zum Auftritt beim Remembrance Day Concert in der Royal Albert Hall dann doch recht unterhaltsam gerät, ist vor allem der weiblichen Solidarität zu verdanken. Allen voran Kristin Scott Thomas und Sharon Horgan, die sich mit ihren unterschiedlichen Temperamenten zusammenraufen müssen. Und am Ende des Films sieht man die Saat dieser Geschichte in einem kaleidoskopischen Wimmelbild aufgehen: 75 Military Wives Choirs gibt es inzwischen weltweit in den britischen Kasernen.

Mrs. Taylor's Singing Club, Regie: Peter Cattaneo