Von Anke Sterneborg

Detailansicht öffnen Alles neu bei den Dragqueens: Sie sollen jetzt auch richtig singen. (Foto: Kinostar)

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Hier eine gehorsame Haus- und Ehefrau, die in Texas einen Kirchenchor leitet. Dort ihr Sohn, eine schillernde Dragqueen in einer Schwulenbar in San Francisco. 20 Jahre lang waren die Welten getrennt, auf Ansage des Vaters herrschte Schweigen. Doch jetzt kommt der Anruf mit der Todesnachricht und Maybelline kann nicht anders, als wenigstens im Tod die Nähe ihres Sohnes zu suchen. Sie reist in die ferne Metropole, wo sie von der Trauerfeier, die einer exaltierten Bühnenshow gleicht, erst einmal die Flucht ergreift. Am nächsten Tag besucht sie aber den abweisenden Freund ihres Sohnes und lernt seine beste Freundin Sienna (Lucy Liu) kennen, die ihren kleinen Sohn ebenfalls Ricky genannt hat. Und dann entschließt sich Maybelline, das Erbe ihres Sohnes anzutreten, als pragmatische Geschäftsfrau seiner darbenden Bar und warmherzige Stage Mother für die versehrten Seelen der Drag-Szene, die fortan nicht nur lippensynchron imitieren, sondern richtig singen sollen. Anfängliche Berührungsängste auf beiden Seiten werden bald von mütterlichen Instinkten und erdigem Pragmatismus aufgeweicht.

Zum Schillern gebracht wird diese eher formelhafte Geschichte durch die erdig warmherzige Präsenz der australischen Schauspielerin Jacki Weaver, die vor zehn Jahren als finstere Mafia-Mom in Königreich des Verbrechens so viel Eindruck hinterließ, dass sie für den Oscar nominiert wurde. Kurz darauf spielte sie in Silver Linings neben Robert De Niro und Bradley Cooper - und erhielt eine weitere Oscar-Nominierung. Zu erleben wie sie als texanische Hausfrau einen Akt der persönlichen Emanzipation auf die Bühne bringt und sich damit ein spätes "Coming of Age" erkämpft, macht einen eher mittelmäßigen Film dann doch noch zum Ereignis. In Lucy Lius alleinerziehender Mutter Sienna gewinnt sie einen widerspenstig charmanten Sidekick.

Stage Mother, Regie: Thom Fitzgerald