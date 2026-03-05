Sie entscheiden über Millioneninvestitionen, neue Stadtviertel, Radwege, Kindergärten, aber auch den Zuschuss, mit dem ein kleines Theater überleben kann: die ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrats. In München sind es 80 an der Zahl. In einer groß angelegten Studie hat Martin Gross, 40, Politikwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), die Stadtratsarbeit der vergangenen Jahre in 75 deutschen Großstädten verglichen. Mit seinen Mitarbeitern wertete er dafür Wahllisten und -programme sowie Sitzungsprotokolle aus und befragte Kommunalpolitiker, um herauszufinden: Sind alle Bevölkerungsgruppen repräsentiert? Werden Wahlversprechen gehalten? Und wie transparent ist die Arbeit des Gremiums?