Zum Hauptinhalt springen

Kommunalpolitik„In acht von zehn Fällen gewinnt bei OB-Wahlen der Amtsinhaber“

Lesezeit: 5 Min.

Im Münchner Rathaus sind 80 Bürgerinnen und Bürger vertreten. Am 8. März 2026 wird der neue Stadtrat gewählt.
Im Münchner Rathaus sind 80 Bürgerinnen und Bürger vertreten. Am 8. März 2026 wird der neue Stadtrat gewählt. Stephan Rumpf

Martin Gross, Politologe an der Ludwig-Maximilians-Universität, hat 75 deutsche Großstädte verglichen: Wer ist im Stadtrat repräsentiert? Welche Themen kommen vor? Er hat einige Münchner Besonderheiten gefunden.

Interview von Martina Scherf

Sie entscheiden über Millioneninvestitionen, neue Stadtviertel, Radwege, Kindergärten, aber auch den Zuschuss, mit dem ein kleines Theater überleben kann: die ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrats. In München sind es 80 an der Zahl. In einer groß angelegten Studie hat Martin Gross, 40, Politikwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), die Stadtratsarbeit der vergangenen Jahre in 75 deutschen Großstädten verglichen. Mit seinen Mitarbeitern wertete er dafür Wahllisten und -programme sowie Sitzungsprotokolle aus und befragte Kommunalpolitiker, um herauszufinden: Sind alle Bevölkerungsgruppen repräsentiert? Werden Wahlversprechen gehalten? Und wie transparent ist die Arbeit des Gremiums?

Zur SZ-Startseite

Kommunalwahl in München
:Panaschieren, kumulieren oder nur ein Kreuz setzen – was bei der Wahl zu beachten ist

Mehr als ein Dutzend Oberbürgermeister-Kandidaten und ein riesiger Stimmzettel, auf dem für den Stadtrat 80 einzelne Stimmen vergeben werden können – was bei der Kommunalwahl zu beachten ist.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite