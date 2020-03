Jörg Hoffmann an einem Stand an der Münchner Freiheit.

Schwabing, das ist eigentlich ein Heimspiel für Jörg Hoffmann. Der OB-Kandidat der Münchner FDP hat sich vorgenommen, im Wahlkampf möglichst alle Stadtviertel zu besuchen. Dieses hier aber ist für ihn besonders. An einem Donnerstag im Januar steht Hoffmann an einem Infostand an der U-Bahn-Station Münchner Freiheit und fühlt sich sichtlich wohl. Er wohne im Lehel, aber hier in Schwabing sei er groß geworden, erzählt er. Genau hier seien sie als Kinder mit ihren BMX-Rädern die Rampe am Abgang zur U-Bahn hinuntergefahren, "bis uns einer vom MVV weggescheucht hat". Drüben, 300 Meter weiter an der Siegfriedstraße, sei er zur Schule gegangen, ins Oskar-von-Miller-Gymnasium. "Christian Ude war da auch." Im Café Münchner Freiheit habe er früher mit Freundinnen und Freunden riesige "Freundschaftsbecher" Eis verdrückt. Nebenan, in der evangelischen Erlöserkirche, sei er getauft und konfirmiert worden.

Hoffmann ist ein Schwabinger Kindl, und heute will er mit den Schwabingern reden: Sie sollen ihn nicht nur als Finanzexperten sehen, als einen Mann der Bilanzen, als Professor für Unternehmenssteuern und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule Augsburg, sondern auch als einen von ihnen, der noch dazu eine gute Wahl wäre für das Amt des Oberbürgermeisters.

Hoffmann hat sich eine dunkle Jacke angezogen und einen gelben Parteischal umgeworfen, das ähnelt den Münchner Stadtfarben Schwarz und Gold. FDP-Helfer verteilen an ihrem Stand Handzettel und Fruchtgummi, allzu viele Passanten kommen freilich nicht vorbei. Aber Hoffmann hat ein Gegenüber gefunden, er ist im Gespräch mit einer älteren Frau. Die zwei unterhalten sich angeregt, Hoffmann nickt viel. Sie hätten über die Verkehrswende diskutiert, berichtet er später. "Sie sagte: Von ihr aus könne man die ganze Leopoldstraße sofort für den Autoverkehr sperren." Das ist eher nicht die Haltung der FDP und ihres Kandidaten. "Verkehr ist wie Wasser. Man kann nicht einfach ein Rohr zumachen", erklärt Hoffmann. Die Stadt brauche ein umfassendes Konzept.

Eine Woche später sitzt Hoffmann auf einem Podium im Hotel Sofitel Bayerpost am Hauptbahnhof; es ist erneut eine Art Heimspiel. Der "Management Circle", ein Bildungsanbieter für Fach- und Führungskräfte, hat zum "Immobilienforum München" geladen. Im Saal sitzen Makler, Politiker und auch sogenannte Projektentwickler, man kann sagen: Das Publikum entspricht dem Klischee vom Klientel der FDP. Hoffmann ist für eine "Stadtentwicklungsrunde" eingeladen worden, gemeinsam mit Münchens Zweitem Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU), Anna Hanusch (Grüne) und Christian Müller (SPD). Die Stadträte diskutieren über Wohnungen, über Architektur und über den Verkehr. Es läuft gut für Hoffmann; einstecken muss er kaum, SPD und CSU schießen sich vielmehr auf die Grünen ein. Dafür teilt der FDP-Mann kräftig aus. Es sei "traurig", wirft er etwa Pretzl an den Kopf, wenn ein Bürgermeister eingestehen müsse, die Stadt habe kein Verkehrskonzept. Die CSU regiere seit sechs Jahren im Rathaus mit: "Was habt ihr eigentlich gemacht?"

Am Ende wird Hoffmann gefragt, was er sich wünsche für die Zeit nach der Kommunalwahl. Er antwortet: eine ausgewogenere Planung, mehr Miteinander und mehr Kompromisse. Dabei hat er kurz zuvor für mehr Hochhäuser in der Stadt geworben - und einen neuen Bürgerentscheid dafür abgelehnt. Der sei unnötig, der Entscheid von 2004 sei nur für ein Jahr bindend gewesen, sagte er, so seien die Regeln. "Wir müssen ein klares Signal setzen, dass wir Hochhäuser wollen. Die Gegner können ja gerne wieder eine Bürgerinitiative starten."

Wie er das denn meine mit dem Miteinander und den Kompromissen? Die Gesellschaft bewege sich auseinander, und das wolle er nicht, antwortet Hoffmann. Es sind wieder ein paar Tage vergangen, Hoffmann hockt in einem Café an der St.-Anna-Straße im Lehel und frühstückt ein Müsli mit Früchten. Derzeit werde kompromisslose Politik gemacht, gerade beim Verkehr, klagt er. Zum Beispiel auf der Ludwigsbrücke: Dort soll künftig nur noch eine Spur für Autos in jede Richtung führen, derzeit sind es nach Osten zwei, nach Westen drei. Dafür soll es breite Radwege geben.

Es ist der Verkehr, der in München nahezu jede Debatte dominiert - dabei ist Hoffmann eigentlich Experte für Finanzen, für Wirtschaft und Verwaltung, auch für Wohnen und Umweltpolitik. Und er sei ja auch selber Radfahrer, versichert er. Nur längere Strecken fahre er mit der U-Bahn. "Ich würde nie auf die Idee kommen, zum Infostand nach Schwabing mit dem Auto zu fahren." Aber das Auto dürfe man nicht verteufeln. Und man solle nicht die Fehler aus den Fünfzigern und Sechzigern wiederholen, nur andersherum. Damals galt als Gebot der Stunde, München autogerecht wieder auf- oder umzubauen. Dass heute zum Beispiel die Maximilianstraße brachial vom Altstadtring durchbrochen wird, ist ein Erbe dieser Zeit. München jetzt aber gewissermaßen zur fahrradgerechten Stadt umzubauen, sei auch keine Lösung, findet Hoffmann. Die Mischung müsse bleiben.

In Hoffmanns München der Zukunft fahren weiterhin Autos auf den Straßen, allerdings Autos ohne Bremspedal und ohne Lenkrad. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in zehn bis 15 Jahren vollautonomes Fahren haben werden", sagt er. In diesem künftigen München soll es dann auch erheblich weniger Parkplätze geben, weil sie nicht gebraucht werden: Die Fahrzeuge seien immer in Bewegung, sie würden geteilt, würden die Menschen abholen, abliefern und weiterfahren, sagt Hoffmann. Taxis dagegen seien künftig überflüssig. Und statt über Flugtaxis zu reden, solle man sowieso die Straße im Blick behalten.

Dabei fliegt Hoffmann eigentlich ganz gerne. Er habe in den Neunzigerjahren in den USA einen Pilotenschein gemacht, seine Cousine lebe bei Milwaukee, erzählt er. Das Fliegen sei ein Traum gewesen und ein Abenteuer. Hin und wieder habe er seine Fertigkeiten danach aufgefrischt, mittlerweile aber schon längere Zeit nicht mehr. Heute fährt Hoffmann gerne Ski, er mag Segeln, geht schwimmen. Aber viel Zeit für Hobbys bleibt ihm nicht. Er ist verheiratet, seine zwei Kinder gehen in die Grundschule, der Sohn steht vor dem Übertritt in die weiterführende Schule. Es ist eine Zeit, die von Eltern gute Nerven einfordert, aber die hat Hoffmann wohl. Im Fußball leidet er mit dem TSV 1860.