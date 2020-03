Am Tag nach dieser historischen Oberbürgermeisterwahl, die von Seuchenalarm geprägt und in Teilen auch überlagert war, drängt sich die Frage auf: Ist auch das Ergebnis ein historisches? Und ist es stark Corona-geprägt ausgefallen? Immerhin hat die CSU gleich spitz angemerkt, dass erstmals ein amtierender SPD-OB in die Stichwahl muss. Die Antwort auf beide Fragen lautet aber: Nein. Reiters 48 Prozent passen ins Bild der Ergebnisse der 2000er Jahre, wenn man den desaströsen Zustand seiner Partei in den vergangenen Jahren und die klimabedingte Sause der Grünen mit einfließen lässt.

Für die Analyse lohnt ein Blick auf die Wahlen 2002 und 2008, als jeweils der amtierende OB Christian Ude (SPD) zur Wiederwahl antrat. Für eine Neueinsteiger-Wahl wie bei Reiter 2014 sind andere Maßstäbe anzulegen. Ude holte 2008 exakt 66,8 Prozent. Damit lag er 27 Prozentpunkte über dem Ergebnis seiner SPD bei der Stadtratswahl. Im Jahr 2002 betrug der Abstand 22,6 Prozentpunkte (Ude: 64,5). Bei dieser Wahl zeichnet sich bei einem Reiter-Ergebnis von etwa 48 Prozent und dem aktuellen SPD-Trend im Stadtrat (22,3) eine Differenz von circa 25 Prozentpunkten ab. Alles wie immer. Der zweite Schluss aus dem Drei-Wahlen-Vergleich zeigt, dass die Münchner konstant mit knapp 70 Prozent bei der OB-Wahl Rot oder Grün wählen. Das war 2002 so, 2008 ebenfalls, und auch 2020 holten Reiter und Katrin Habenschaden zusammen 68,6 Prozentpunkte.

Betrachtet man das Ergebnis von Habenschaden und Kristina Frank, schneiden auch sie wenig historisch ab. Schmid blieb 2008 beim ersten Anlauf (24,4) gut drei Prozentpunkte hinter dem Ergebnis seiner CSU zurück, bei Frank dürften es vielleicht ein oder zwei Prozentpunkte mehr werden. Alles im Rahmen. Auch bei den Grünen war es so, dass der OB-Kandidat Hep Monatzeder fünf bis etwa zehn Prozentpunkte hinter seiner Partei lag, da passen auch Habenschadens fehlende sieben bis acht Prozentpunkte dazu.

Diese Konstanten belegen, dass das Coronavirus keine massiven Ausschläge bewirkt hat. Dafür spricht auch, dass vielen erst mit der Schließung der Schulen am Freitag die Dramatik der Situation bewusst wurde. Da dürften aber die meisten der diesmal außerordentlichen zahlreichen Briefwähler ihren Zettel längst ausgefüllt haben. Eine historische Wahl also, ohne historisches Ergebnis.