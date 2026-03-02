Clemens Baumgärtner und seine Leute sind gerade erst vom Treffpunkt Geschwister-Scholl-Platz aus losgegangen, da eilt vor der Uni-Bibliothek eine Gruppe junger Männer vorbei, die Nacht ist jung, sie wollen was erleben. Aber einer dreht sich plötzlich um und ruft: „Ey, das ist doch der Bürgermeister, Oida.“ Reckt den Daumen und ist weg.