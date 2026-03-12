Zum Hauptinhalt springen

OB-Stichwahl in MünchenBlumen und blanke Nerven im Wahlkampf

Lesezeit: 4 Min.

Frisch plakatiert für die Stichwahl: Am 22. März fällt die Entscheidung zwischen Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause (Grüne).
Frisch plakatiert für die Stichwahl: Am 22. März fällt die Entscheidung zwischen Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause (Grüne). Peter Kneffel/dpa

Dieter Reiter oder Dominik Krause? In den nächsten zehn Tagen geht es für die OB-Kandidaten um alles. Während die beiden auf der Straße um Stimmen werben, wächst in den sozialen Medien die Aufregung.

Von René Hofmann

Die Charmeoffensive begann mit Rosen. Dunkelroten, hellroten und auch ein paar gelben.

Zur SZ-Startseite

Münchens OB Dieter Reiter und seine vielen Fehler
:„Sorry, tut mir leid, Entschuldigung“

Das Anzapfen auf dem Oktoberfest meistert Dieter Reiter souverän, doch im Münchner Rathaus ging zuletzt viel daneben. Nun muss der SPD-OB mit einem historisch schlechten Ergebnis in die Stichwahl gegen einen jungen Grünen. Wie konnte das passieren?

SZ PlusVon René Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite