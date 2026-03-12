Die Charmeoffensive begann mit Rosen. Dunkelroten, hellroten und auch ein paar gelben.
OB-Stichwahl in MünchenBlumen und blanke Nerven im Wahlkampf
Lesezeit: 4 Min.
Dieter Reiter oder Dominik Krause? In den nächsten zehn Tagen geht es für die OB-Kandidaten um alles. Während die beiden auf der Straße um Stimmen werben, wächst in den sozialen Medien die Aufregung.
Von René Hofmann
Münchens OB Dieter Reiter und seine vielen Fehler:„Sorry, tut mir leid, Entschuldigung“
Das Anzapfen auf dem Oktoberfest meistert Dieter Reiter souverän, doch im Münchner Rathaus ging zuletzt viel daneben. Nun muss der SPD-OB mit einem historisch schlechten Ergebnis in die Stichwahl gegen einen jungen Grünen. Wie konnte das passieren?
