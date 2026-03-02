Clemens Baumgärtner und seine Leute sind gerade erst vom Treffpunkt Geschwister-Scholl-Platz aus losgegangen, da eilt vor der Uni-Bibliothek eine Gruppe junger Männer vorbei, die Nacht ist jung, sie wollen was erleben. Aber einer dreht sich plötzlich um und ruft: „Ey, das ist doch der Bürgermeister, Oida.“ Reckt den Daumen und ist weg.
Clemens Baumgärtner bei der KommunalwahlEin Kandidat, der die politische Arena von der Seitenlinie aus bespielt
Lesezeit: 7 Min.
Clemens Baumgärtner, 49, spricht Dialekt, gibt sich kernig und volksnah. Als ehemaliger Wirtschaftsreferent verkörpert er Kernanliegen der CSU. Warum Manager lobende Worte für ihn übrig haben und wer für ihn der Hauptgegner im Rathaus ist.
Von Sebastian Krass
