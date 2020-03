Kommunalwahl in Planegg

Die Planegger SPD hat sich jetzt offiziell für Hermann Nafziger (CSU) als Bürgermeister ausgesprochen. In einer Pressemitteilung zur Stichwahl am kommenden Sonntag, 29. März, heißt es, Hermann Nafziger sei "jetzt der richtige Bürgermeister für Planegg. Er hat die Erfahrung und die Persönlichkeit, um im Gemeinderat in den nächsten sechs Jahren zwischen den verschiedenen Gruppen zu vermitteln." Die SPD verfolge bei wichtigen Themen, etwa der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die gleichen Ziele wie Nafziger.

In der FDP-Fraktion gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, wen die Partei bei der Bürgermeister-Stichwahl unterstützen soll. Gemeinderat Fritz Haugg schreibt in einer Erklärung, die Mehrheit der FDP in Planegg unterstütze Cornelia David, die Kandidatin der Freien Wähler. Sie hatte im ersten Wahlgang rund 17 Prozent der Stimmen erhalten; der Kandidat der CSU, Hermann Nafziger, kam auf rund 23,5 Prozent. Für Haugg ist David eine Vertreterin einer "bürgernahen und transparenten Politik". Peter von Schall-Riaucour und der künftige Gemeinderat Philipp Pollems, beide parteifrei, distanzieren sich allerdings von der Einschätzung ihres Fraktionskollegen. "Wir sehen das anders", sagte Schall-Riaucour der SZ. "Wir sind neutral. Die Bürger sind mündig genug, eine eigene Entscheidung zu fällen."