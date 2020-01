Kommunalwahl in Pasing-Obermenzing

"Menschenrechte, Bürgerrechte, Selbstbestimmung, Schutz vor staatlicher und privater Datensammelwut", nennt Bernhard Labudek seine politischen Schwerpunkte. Der 60-jährige Jurist, der in München und Montpellier Rechtswissenschaft und Philosophie studiert hat, kandidiert auf dem Listenplatz eins der FDP für die Bezirksausschuss-Wahl 2020 in Pasing-Obermenzing. Der weithin vernetzte Rechtsanwalt ist auch stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundeskommission Freiheit und Ethik und Co-Autor der Publikation "Selbstbestimmung. Pflege, Palliativmedizin, Sterbebegleitung". Bei den Wahlen zum Bezirksausschuss (BA) 2014 hatte Labudek auf Rang neun kandidiert und war dann auf die sechste Position gewählt worden, was für ein Mandat aber nicht reichte.

In der aktuellen Amtsperiode 2014 bis 2020 sind die Liberalen mit zwei Mitgliedern vertreten: Klement Bezdeka, Betriebswirt, 40 Jahre alt, und Herbert Brüser. Bezdeka, der sich 2018 auch um ein Landtagsmandat bemüht hatte, kandidiert auf dem Listenplatz zwei und nennt die brisante Verkehrssituation im Pasinger Zentrum als eines seiner politischen Themen. Auf Platz drei der Liste findet sich mit Christa Stock ein bekannter Name. Die 71-jährige Obermenzingerin will es noch einmal wissen, sie hat dem Gremium schon früher angehört. 2014 hatte sie ebenfalls von dieser Position aus kandidiert, landete aber nur auf Platz 21. Stock, die auch zwölf Jahre für die FDP im Stadtrat saß, ist nicht zuletzt als Vorsitzende des Musikforums Blutenburg im Viertel engagiert. Herbert Brüser, 2014 noch auf Listenplatz zwei angetreten und gewählt, kandidiert bei der kommenden Wahl nur noch auf dem wenig aussichtsreichen Platz 21. Er habe "keinen Bock mehr", sagt der für seine direkte Sprache bekannte Brüser. Nun müssten andere ran.

Die weiteren Kandidaten auf den ersten zehn Plätzen sind: Stefan Ulrich, Sven Gossel, Harald Winzer, Nilgün Stauch, Elke Kressin-Lother, Angela Riesner und Moritz Fingerle.