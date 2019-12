Mit etablierten Kräften an der Spitze geht die SPD in der Schwanthalerhöhe in die Wahl zum Bezirksausschuss (BA) am 15. März. Das Spitzenduo bilden Fraktionssprecher und Vermessungstechniker Wilhelm Mundigl und (Noch-)Stadträtin Ulrike Boesser. Ihnen folgt Rechtsanwalt Holger Henkel. Auf Platz vier kandidiert erstmals Christina Chatziparasidou, Chefin des Cafés Philoxenos im "Griechischen Haus". Sie "beerbt" ihre Mutter Niki, die nach 18 Jahren aus dem Bezirksausschuss ausscheidet.

Der Sozialexperte Ulf Schröder, amtierender Kinder- und Jugendbeauftragter des Bezirksausschusses, findet sich auf Listenplatz fünf. Dienstälteste Bewerberin Ingrid Pfaue, die dem Gremium seit 2002 angehört, kandidiert auf Platz sechs. Siebter Bewerber ist Restaurator Martin Mundigl, der 2017 nachgerückt ist.

Die Bewerberinnen und Bewerber der Plätze acht bis 17 stellen sich alle zum ersten Mal zur Wahl. Studentin Görkem Sahin hat bereits als Mitglied des städtischen Migrationsbeirats kommunalpolitische Erfahrung gesammelt. Gastronom Andrée Heikes (Platz neun) ist im Viertel unter anderem als Mitorganisator der Musiknacht Westend und des 1. Schwanthalerhöher Weihnachtsmarktes bekannt. Des Weiteren kandidieren der Übersetzer Max Fellinger (Platz elf), die Sozialfachfrau Deborah Henschel (Platz zwölf), der Politikwissenschaftler Christoph Schnellbach (Platz 13), die Ärztin Nadine Ponsel (Platz 14) und der Ingenieur Christopher Melf (Platz 15). Den Abschluss auf den Plätzen 16 und 17 bilden Barbara Likus (Familienhelferin) und der Student Benedict Lang. Ponsel, Likus und Lang wollen auch für die SPD Schwanthalerhöh' in den Münchner Stadtrat einziehen.

Willy Mundigl gibt sich selbstbewusst: "Wir wollen auch 2020 wieder die stärkste Fraktion im Bezirksausschuss stellen." Die richtige DNA, findet seine Kollegin Ulrike Boesser, könne man ja vorweisen: "Wir haben unterschiedliche berufliche Hintergründe, sind im Westend aufgewachsen oder im Laufe des Lebens zugezogen, haben griechische, türkische, friesische oder sächsische Wurzeln - typisch für ein von Migration geprägtes Viertel."