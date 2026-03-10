Die Grünen leiten aus ihrem Sieg bei der Stadtratswahl und dem Erreichen der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters einen Regierungsauftrag für die kommenden sechs Jahre ab. Die Partei wolle das Votum „mit Demut und Gestaltungswillen“ annehmen, heißt es in einer Mitteilung. Darin ist auch ein Hinweis enthalten, mit wem sie wohl am liebsten koalieren wollen. „Wir werden mit allen demokratischen Kräften im Stadtrat Gespräche führen, selbstverständlich zuerst mit unserer Koalitionspartnerin SPD“, sagte OB-Kandidat Dominik Krause.