Die Grünen leiten aus ihrem Sieg bei der Stadtratswahl und dem Erreichen der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters einen Regierungsauftrag für die kommenden sechs Jahre ab. Die Partei wolle das Votum „mit Demut und Gestaltungswillen“ annehmen, heißt es in einer Mitteilung. Darin ist auch ein Hinweis enthalten, mit wem sie wohl am liebsten koalieren wollen. „Wir werden mit allen demokratischen Kräften im Stadtrat Gespräche führen, selbstverständlich zuerst mit unserer Koalitionspartnerin SPD“, sagte OB-Kandidat Dominik Krause.
KommunalwahlGrüne streben im Münchner Stadtrat Bündnis mit der SPD an
Lesezeit: 4 Min.
Welche Parteien finden zu einer Mehrheit zusammen? Obwohl es in den vergangenen sechs Jahren zwischen Grün und Rot oft Ärger gab, könnte die bisherige Koalition auch die neue sein. Dazu braucht es aber auch die Stimmen von zwei kleinen Parteien.
Von Kathrin Aldenhoff und Heiner Effern
Ergebnisse für München:So hat Ihr Stadtviertel gewählt
Wer wird Oberbürgermeister? Welche Partei holt die Mehrheit im Rathaus? Die Ergebnisse in interaktiven Wahl-Grafiken.
Lesen Sie mehr zum Thema