KommunalwahlGrüne streben im Münchner Stadtrat Bündnis mit der SPD an

Lesezeit: 4 Min.

Siegerpose am Wahlabend: Dominik Krause, der OB-Kandidat der Grünen, freut sich über den Einzug in die Stichwahl. Auch die Partei erreichte ein gutes Ergebnis.
Siegerpose am Wahlabend: Dominik Krause, der OB-Kandidat der Grünen, freut sich über den Einzug in die Stichwahl. Auch die Partei erreichte ein gutes Ergebnis. Peter Kneffel/dpa

Welche Parteien finden zu einer Mehrheit zusammen? Obwohl es in den vergangenen sechs Jahren zwischen Grün und Rot oft Ärger gab, könnte die bisherige Koalition auch die neue sein. Dazu braucht es aber auch die Stimmen von zwei kleinen Parteien.

Von Kathrin Aldenhoff und Heiner Effern

Die Grünen leiten aus ihrem Sieg bei der Stadtratswahl und dem Erreichen der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters einen Regierungsauftrag für die kommenden sechs Jahre ab. Die Partei wolle das Votum „mit Demut und Gestaltungswillen“ annehmen, heißt es in einer Mitteilung. Darin ist auch ein Hinweis enthalten, mit wem sie wohl am liebsten koalieren wollen. „Wir werden mit allen demokratischen Kräften im Stadtrat Gespräche führen, selbstverständlich zuerst mit unserer Koalitionspartnerin SPD“, sagte OB-Kandidat Dominik Krause.

