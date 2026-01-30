Eine aktuelle Umfrage sieht den amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beim Wettbewerb um den erneuten Einzug ins OB-Büro im Rathaus klar vorne – die absolute Mehrheit würde er im ersten Wahlgang bei der Kommunalwahl am 8. März mit 45 Prozent der Stimmen aber verfehlen, er müsste in die Stichwahl.

Wer mit Reiter in die Stichwahl kommen könnte, ist der Umfrage zufolge offen: Hinter dem aktuellen Oberbürgermeister sieht die vom Meinungsforschungsinstitut Forsa ausgeführte, repräsentative Befragung die beiden Bewerber von Grünen, Dominik Krause, und CSU, Clemens Baumgärtner, mit jeweils 20 Prozent gleichauf.

Die Umfrage beauftragt haben die Münchner Grünen. Im Zeitraum zwischen dem 12. und 21. Januar wurden 1000 Münchnerinnen und Münchner befragt, für welchen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters sie sich entscheiden würden.

Markus Walbrunn (AfD) landet gemäß der Forsa-Umfrage bei einem Ergebnis von fünf Prozent, Stefan Jagel (Die Linke) ebenfalls. Michael Piazolo (Freie Wähler) würden drei Prozent der Befragten ihre Stimme geben. Weitere Kandidaten kommen zusammen auf zwei Prozent.

Gibt es eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters, findet diese am 22. März statt, zwei Wochen nach der Kommunalwahl.