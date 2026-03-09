Zum Hauptinhalt springen

KommunalwahlSieben Erkenntnisse aus dem Kampf ums Münchner Rathaus

Lesezeit: 6 Min.

Mehr als ein Achtungserfolg: Die Grünen jubeln über den ersten von ihnen, der es in München in eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters schafft – Dominik Krause (in der Bildmitte am Handy).
Mehr als ein Achtungserfolg: Die Grünen jubeln über den ersten von ihnen, der es in München in eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters schafft – Dominik Krause (in der Bildmitte am Handy). Peter Kneffel/dpa

SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter stürzt weit ab in der Wählergunst, wovon Grünen-Kandidat Dominik Krause profitiert. Welche Überraschungen es bei der Wahl in München noch gab.

Von Heiner Effern

Diese Wahl zum Oberbürgermeister wird in die Stadtgeschichte als eine der überraschendsten eingehen. Bisher galt in München eine Art Naturgesetz: Der Amtsinhaber marschiert ohne Mühe durch. Das haben die Bürgerinnen und Bürger vorerst außer Kraft gesetzt, Dieter Reiter (SPD) erhielt 12,3 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2020. Er muss zittern und kämpfen, wie es vor wenigen Wochen niemand für möglich gehalten hätte.

Ergebnisse für München
:So hat Ihr Stadtviertel gewählt

Wer wird Oberbürgermeister? Welche Partei holt die Mehrheit im Rathaus? Die Ergebnisse in interaktiven Wahl-Grafiken.

