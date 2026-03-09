Diese Wahl zum Oberbürgermeister wird in die Stadtgeschichte als eine der überraschendsten eingehen. Bisher galt in München eine Art Naturgesetz: Der Amtsinhaber marschiert ohne Mühe durch. Das haben die Bürgerinnen und Bürger vorerst außer Kraft gesetzt, Dieter Reiter (SPD) erhielt 12,3 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2020. Er muss zittern und kämpfen, wie es vor wenigen Wochen niemand für möglich gehalten hätte.