Grüne wohl stärkste Kraft im Münchner Stadtrat

Am Montag ging es für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer weiter, sie zählten die restlichen Stimmen für die Stadtratswahl aus. Die Grünen sind nun mit 26,6 Prozent künftig stärkste Kraft im Münchner Stadtrat (Stand: 9. März, 20.53 Uhr). Auf Platz zwei folgt die CSU mit 24,9 Prozent, danach die SPD mit 19,2 Prozent. Bislang wurden 1318 von 1376 Gebieten ausgezählt.

Am Sonntagabend hatte noch die CSU vorn gelegen, als bereits etwa 65 Prozent der Wahlzettel ausgezählt worden waren. Dabei handelte es sich jedoch nur um die Abstimmungszettel, auf denen die Wählerinnen und Wähler lediglich eine Partei angekreuzt und nicht kumuliert und panaschiert hatten. Nun wurden auch diese Wahlzettel ausgezählt.

Bereits 2020 wurden die Grünen die stärkste Kraft im Stadtrat, es kam zu einer grün-roten Rathauskoalition mit Dieter Reiter als Oberbürgermeister. Der SPD-Politiker muss nun gegen den Grünen-Kandidaten Dominik Krause in die Stichwahl. Welches Bündnis künftig im Rathaus regieren wird, ist bislang nicht klar.