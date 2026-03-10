Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Grüne setzen in Münchner Stichwahl auch auf CSU
Die Gewinner der Oberbürgermeister-Wahl in den Stadtbezirken
Das vorläufige Endergebnis der OB-Wahl ist da – wie es jetzt weitergeht
OB Dieter Reiter muss in die Stichwahl – gegen einen grünen Kandidaten
OB Dieter Reiter und der FC-Bayern-Effekt
Grüne wohl stärkste Kraft im Münchner Stadtrat
Am Montag ging es für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer weiter, sie zählten die restlichen Stimmen für die Stadtratswahl aus. Die Grünen sind nun mit 26,6 Prozent künftig stärkste Kraft im Münchner Stadtrat (Stand: 9. März, 20.53 Uhr). Auf Platz zwei folgt die CSU mit 24,9 Prozent, danach die SPD mit 19,2 Prozent. Bislang wurden 1318 von 1376 Gebieten ausgezählt.
Am Sonntagabend hatte noch die CSU vorn gelegen, als bereits etwa 65 Prozent der Wahlzettel ausgezählt worden waren. Dabei handelte es sich jedoch nur um die Abstimmungszettel, auf denen die Wählerinnen und Wähler lediglich eine Partei angekreuzt und nicht kumuliert und panaschiert hatten. Nun wurden auch diese Wahlzettel ausgezählt.
Am Sonntagabend hatte noch die CSU vorn gelegen, als bereits etwa 65 Prozent der Wahlzettel ausgezählt worden waren. Dabei handelte es sich jedoch nur um die Abstimmungszettel, auf denen die Wählerinnen und Wähler lediglich eine Partei angekreuzt und nicht kumuliert und panaschiert hatten. Nun wurden auch diese Wahlzettel ausgezählt.
Bereits 2020 wurden die Grünen die stärkste Kraft im Stadtrat, es kam zu einer grün-roten Rathauskoalition mit Dieter Reiter als Oberbürgermeister. Der SPD-Politiker muss nun gegen den Grünen-Kandidaten Dominik Krause in die Stichwahl. Welches Bündnis künftig im Rathaus regieren wird, ist bislang nicht klar.
Die vorläufige Sitzverteilung im Stadtrat. Stadt München
So wurde in den Stadtbezirken gewählt
Die Ergebnisse für die Bezirksausschuss-Wahl waren eigentlich erst für Ende der Woche erwartet worden. Doch offenbar sind die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer schneller. 1106 von 1376 waren am Montagabend bereits ausgezählt. In 15 Bezirksausschüssen stehen demnach die Grünen an der Spitze: Milbertshofen-Am Hart, Schwabing-Freimann, Schwabing-West, Neuhausen-Nymphenburg, Maxvorstadt, Altstadt-Lehel, Laim, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Schwanthalerhöhe, Au-Haidhausen, Berg am Laim, Sendling-Westpark, Sendling, Untergiesing-Harlaching und Obergiesing-Fasangarten.
Zehn Stadtbezirke gehen nach aktuellem Auszählungsstand an die CSU: Allach-Untermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied, Pasing-Obermenzing, Moosach und Feldmoching-Hasenbergl, Hadern, Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, Ramersdorf-Perlach, Trudering-Riem und Bogenhausen.
Zehn Stadtbezirke gehen nach aktuellem Auszählungsstand an die CSU: Allach-Untermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied, Pasing-Obermenzing, Moosach und Feldmoching-Hasenbergl, Hadern, Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, Ramersdorf-Perlach, Trudering-Riem und Bogenhausen.
Das große Auszählen geht weiter
Die freiwilligen Wahlhelfer hatten am Montagabend gegen 21 Uhr noch 58 von insgesamt 1376 Gebieten übrig. Am Dienstagvormittag trudeln auf der Website der Stadt, auf der die Ergebnisse veröffentlicht werden, weitere Zahlen vom Abend ein. Bislang liegen die Grünen mit 1,7 Prozentpunkten Vorsprung als stärkste Partei vor der CSU. Ob sich die Verhältnisse noch einmal drehen, ist eher unwahrscheinlich. Doch gerade bei den kleineren Parteien kann jede Stimme darüber entscheiden, ob sie einen Sitz im Stadtrat ergattern oder nicht. Es bleibt spannend. Nun heißt es Warten auf die weiteren Ergebnisse.
Plötzlich wird die Überraschung im Stadtrat möglich
Fast alle Stimmen sind ausgezählt. Nun stellt sich die Frage, wer mit wem zusammenkommt, um die Stadt zu regieren. Unser Rathausreporter Heiner Effern hat die Parteien einem politischen Beziehungscheck unterzogen: Wer kann mit wem? Und mit wem auf keinen Fall? Lesen Sie hier, welche Koalition wahrscheinlich – und zugleich überraschend ist.
Söder: CSU gibt keine Empfehlung für Stichwahl
Die CSU in München und auf Landesebene werde „erst mal keine Empfehlung“ für die Stichwahl geben, sagte CSU-Chef Markus Söder nach Angaben der Deutschen Presseagentur. „Wir machen generell keine Vorgaben, mit wem zusammengearbeitet werden soll.“ Dies sei eine Entscheidung in den Kommunen vor Ort, „für uns ist nur klar, nichts mit der AfD“.
In der ersten Wahlrunde am Sonntag war neben Amtsinhaber Reiter (35,6 Prozent) auch der Grüne Bewerber Krause (29,5 Prozent) in die Stichwahl gekommen. Der CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner hatte dagegen nur 21,3 Prozent der Stimmen erhalten und damit weit abgeschlagen die Stichwahl verpasst.
Söder nannte es „ärgerlich“, dass die CSU in München nicht in der Stichwahl sei. „Das liegt aber im Wesentlichen an einem Fehler, den der amtierende Oberbürgermeister wohl gemacht hat.“ Ob Söder auch bei Baumgärtner Fehler verortet, blieb offen. „München ist und bleibt das grüne Biotop in Bayern, da gibt es eine feststehende Wählerstruktur.“
In der ersten Wahlrunde am Sonntag war neben Amtsinhaber Reiter (35,6 Prozent) auch der Grüne Bewerber Krause (29,5 Prozent) in die Stichwahl gekommen. Der CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner hatte dagegen nur 21,3 Prozent der Stimmen erhalten und damit weit abgeschlagen die Stichwahl verpasst.
Söder nannte es „ärgerlich", dass die CSU in München nicht in der Stichwahl sei. „Das liegt aber im Wesentlichen an einem Fehler, den der amtierende Oberbürgermeister wohl gemacht hat." Ob Söder auch bei Baumgärtner Fehler verortet, blieb offen. „München ist und bleibt das grüne Biotop in Bayern, da gibt es eine feststehende Wählerstruktur."
Warum das Duell Reiter gegen Krause spannend wird
In der Stichwahl am 22. März heißt es Dieter Reiter gegen Dominik Krause. Und damit auch SPD gegen Grüne, Amtsinhaber mit viel Erfahrung gegen jungen Zweiten Bürgermeister. Reiter hat vor allem in den vergangenen Wochen einige Fehler gemacht, doch auch Krauses Bilanz im Stadtrat ist durchwachsen.
Die Analyse zur Stichwahl von Ressortleiter René Hofmann:
Die Analyse zur Stichwahl von Ressortleiter René Hofmann:
Was man zur Stichwahl am 22. März wissen muss
Wer wird Münchens Oberbürgermeister? Am 22. März treten Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) und sein Herausforderer Dominik Krause (Grüne) in einer Stichwahl gegeneinander an. Eine separate Wahlbenachrichtigung bekommen die 1,1 Millionen Wähler in München dafür jedoch nicht mehr. Doch was ist, wenn man seine Wahlberechtigung am Sonntag bereits weggeworfen hat? Wie funktioniert dieses Mal die Briefwahl und welche Fristen gelten?
All diese Fragen beantwortet mein Kollege Joachim Mölter in diesem Text:
All diese Fragen beantwortet mein Kollege Joachim Mölter in diesem Text:
Was sich im Stadtrat ändern dürfte
Der Fokus der Aufmerksamkeit lag am Wahlabend auf den Ergebnissen der OB-Wahl. Doch auch im Stadtrat zeichnen sich Veränderungen ab – auch wenn dort die Auszählung der Stimmen noch läuft. CSU und Grüne liegen derzeit fast gleichauf. Einige kleinere Parteien dürften sich freuen, die SPD nicht.
Sieben Erkenntnisse aus dem Kampf ums Münchner Rathaus
Der amtierende Oberbürgermeister Dieter Reiter deutlich geschwächt, Dominik Krause als erster Grüner in der Stichwahl ums OB-Amt – die Kommunalwahl in München hat einige Überraschungen parat. Aber auch mit Blick auf die bislang bekannten Zahlen der Stadtratswahl zeigt sich, wie sich die Münchnerinnen und Münchner in grundlegenden Fragen positionieren.
Rathausreporter Heiner Effern erläutert die Erkenntnisse:
Rathausreporter Heiner Effern erläutert die Erkenntnisse:
Grüne setzen in Münchner Stichwahl auch auf CSU
Die Grünen setzen in der anstehenden Stichwahl im Kampf um das Oberbürgermeisteramt auf Stimmen aus der CSU. „Wir sind uns sicher, dass viele Baumgärtner-Wähler jetzt Dominik Krause für die bessere Wahl halten“, sagte die Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Bei der Stichwahl werde „nach Personen gewählt“, nicht nach Partei. Krause habe schon im Wahlkampf gezeigt, dass er ein „verbindender Kandidat“ sei und kein über allem schwebender Dieter Reiter (SPD).
In der ersten Wahlrunde am Sonntag war neben Amtsinhaber Reiter (35,6 Prozent) auch der Grüne Bewerber Krause (29,5 Prozent) in die Stichwahl gekommen. Der CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner hatte dagegen nur 21,3 Prozent der Stimmen erhalten und damit weit abgeschlagen die Stichwahl verpasst. Damit ist erstmals ein Grünen-Kandidat in einer Stichwahl um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters.
In der ersten Wahlrunde am Sonntag war neben Amtsinhaber Reiter (35,6 Prozent) auch der Grüne Bewerber Krause (29,5 Prozent) in die Stichwahl gekommen. Der CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner hatte dagegen nur 21,3 Prozent der Stimmen erhalten und damit weit abgeschlagen die Stichwahl verpasst. Damit ist erstmals ein Grünen-Kandidat in einer Stichwahl um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters.
Reiters Plakate für die Stichwahl stehen schon
Es war abzusehen, dass es bei der Oberbürgermeisterwahl zu einer Stichwahl kommt – die SPD hat sich auf das Szenario vorbereitet, sagte der Münchner Parteichef Christian Köning am Sonntagabend bei einer Ansprache bei der Parteiveranstaltung am Oberanger. Es seien bereits Flyer und weiteres Material gedruckt worden. In der Nacht waren die Wahlkampfhelfer dann auch sogleich fleißig: Auf vielen Reiter-Plakaten ist nun ein orangefarbener Kreis mit einem Hinweis zu lesen: Stichwahl 22.03. "Jetzt gilt's", steht darauf.
Stadtratswahl – es wird wieder gezählt
Die Auszählung aller Stimmen für den Stadtrat ist eine aufwendige Angelegenheit. Noch am Wahlabend wurde eine Trendmeldung veröffentlicht, allerdings allein auf Basis der Stimmzettel, bei denen die Wähler einfach nur bei einer Partei ihr Kreuz gesetzt haben, laut Wahlvorstand sind das etwa 65 Prozent der Wahlzettel. Bis zum Ende der Zählung am Sonntag um 23.25 Uhr wurden 1279 von 1376 Stadtgebieten ausgezählt.
Am Montag beginnen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nun mit der Auszählung aller Einzelstimmen, die die Wähler vergeben haben. Dann nehmen sie sich die Stimmzettel vor, auf denen kumuliert und panaschiert wurde. Am Nachmittag werden weitere Ergebnisse erwartet.
Am Montag beginnen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nun mit der Auszählung aller Einzelstimmen, die die Wähler vergeben haben. Dann nehmen sie sich die Stimmzettel vor, auf denen kumuliert und panaschiert wurde. Am Nachmittag werden weitere Ergebnisse erwartet.
Die Gewinner der Oberbürgermeister-Wahl in den Stadtbezirken
Während Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) bei der Oberbürgermeisterwahl 2020 noch in allen 25 Münchner Stadtbezirken vorn lag, in sechs davon sogar mit absoluter Mehrheit, offenbaren die Stadtkarte und die Prozentergebnisse diesmal, wie sehr er in der Wählergunst abgestürzt ist, schreibt mein Kollege Thomas Kronewiter. In einem einzigen Stadtbezirk erreicht er gerade eben die 40-Prozent-Schwelle: in Ramersdorf-Perlach. In neun Bezirken – vor allem in der Stadtmitte und im Südosten – hat ihn der grüne Herausforderer Dominik Krause überflügelt. 2014, als Reiter erstmals angetreten war und ohne Amtsbonus die Nachfolge seines populären Vorgängers Christian Ude antreten wollte, hatte Reiter ebenfalls nur 16 Stadtbezirke für sich gewonnen, damals hatte CSU-Kandidat Josef Schmid neunmal die Nase vorn.
Clemens Baumgärtner von der CSU kann diesmal keinen einzigen Stadtbezirk gewinnen, in sechs belegt er immerhin Platz zwei. Der ehemalige Wirtschaftsreferent kann am ehesten am Stadtrand punkten, während Dominik Krause seine besten Ergebnisse in der Innenstadt holt: In den Vierteln Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Schwanthalerhöhe erreicht er sogar 42,8 bzw. 42,6 Prozent der Stimmen.
In der Wahlbeteiligung spiegelt sich das soziale Gefälle in der Stadt. Schlusslicht mit nur 38,4 Prozent ist Milbertshofen-Am Hart, unter 50 Prozent liegen außerdem Moosach, Berg am Laim, Ramersdorf-Perlach, Aubing-Lochhausen-Langwied und Feldmoching-Hasenbergl.
Wie in Ihrem Stadtviertel gewählt wurde, sehen Sie auf unserer interaktiven Karte:
Clemens Baumgärtner von der CSU kann diesmal keinen einzigen Stadtbezirk gewinnen, in sechs belegt er immerhin Platz zwei. Der ehemalige Wirtschaftsreferent kann am ehesten am Stadtrand punkten, während Dominik Krause seine besten Ergebnisse in der Innenstadt holt: In den Vierteln Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Schwanthalerhöhe erreicht er sogar 42,8 bzw. 42,6 Prozent der Stimmen.
In der Wahlbeteiligung spiegelt sich das soziale Gefälle in der Stadt. Schlusslicht mit nur 38,4 Prozent ist Milbertshofen-Am Hart, unter 50 Prozent liegen außerdem Moosach, Berg am Laim, Ramersdorf-Perlach, Aubing-Lochhausen-Langwied und Feldmoching-Hasenbergl.
Wie in Ihrem Stadtviertel gewählt wurde, sehen Sie auf unserer interaktiven Karte:
Reiters Dilemma
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat bei der OB-Wahl nach den Negativschlagzeilen der vergangenen Tage einen herben Zustimmungsverlust hinnehmen müssen – er hat nicht von seinem Amtsbonus profitieren können. Nun muss er sich erstmals einem Herausforderer von den Grünen stellen, dem bisherigen Zweiten Bürgermeister Dominik Krause.
Ressortleiterin Ulrike Heidenreich kommentiert das Ergebnis:
Ressortleiterin Ulrike Heidenreich kommentiert das Ergebnis:
Trend für den Stadtrat ist da – Auszählung unterbrochen
Nur die Stimmzettel, auf denen eine Partei angekreuzt und nicht kumuliert oder panaschiert wurde, haben die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer an diesem Sonntag ausgezählt. Das entspricht etwa 65 Prozent aller abgegebenen Wahlzettel. Doch ein Trend zeichnete sich bereits ab, als die Auszählung um 23.25 Uhr unterbrochen wurde. Die CSU liegt demnach mit 26,6 Prozent vorn, an zweiter Stelle stehen die Grünen mit 25,8 Prozent. Die SPD rangiert mit 19,1 Prozent dahinter.
Unter diesen drei Parteien kann sich nur die CSU laut diesem Zwischenergebnis über einen leichten Zuwachs im Vergleich zur Kommunalwahl 2020 freuen: Sie verzeichnet ein Plus von 1,9 Prozentpunkten. Die beiden Vertreter der bisherigen grün-roten Mehrheit verlieren – die Grüne 3,3 Punkte, die SPD 2,9 Punkte.
Die AfD erreicht mit 6,9 Prozent und einem Zugewinn von 3,0 Punkten erstmals Fraktionsstärke im Stadtrat. Linke und Volt verbuchen deutliche Gewinne.
Weiter geht es mit der Auszählung der Stadtratsstimmen am Montag. Von 17 Uhr an sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.
Durch einen interaktiven Überblick über das Ergebnis der OB-Wahl, das Zwischenergebnis der Parteien und einen Koalitionsrechner für mögliche künftige Regierungsmehrheiten können Sie sich hier klicken:
Unter diesen drei Parteien kann sich nur die CSU laut diesem Zwischenergebnis über einen leichten Zuwachs im Vergleich zur Kommunalwahl 2020 freuen: Sie verzeichnet ein Plus von 1,9 Prozentpunkten. Die beiden Vertreter der bisherigen grün-roten Mehrheit verlieren – die Grüne 3,3 Punkte, die SPD 2,9 Punkte.
Die AfD erreicht mit 6,9 Prozent und einem Zugewinn von 3,0 Punkten erstmals Fraktionsstärke im Stadtrat. Linke und Volt verbuchen deutliche Gewinne.
Weiter geht es mit der Auszählung der Stadtratsstimmen am Montag. Von 17 Uhr an sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.
Durch einen interaktiven Überblick über das Ergebnis der OB-Wahl, das Zwischenergebnis der Parteien und einen Koalitionsrechner für mögliche künftige Regierungsmehrheiten können Sie sich hier klicken: