Wichtige Updates
Die Gewinner der Oberbürgermeister-Wahl in den Stadtbezirken
Das vorläufige Endergebnis der OB-Wahl ist da – wie es jetzt weitergeht
OB Dieter Reiter muss in die Stichwahl – gegen einen grünen Kandidaten
OB Dieter Reiter und der FC-Bayern-Effekt
Reiter: „Ich habe in den letzten zwei Wochen so viele Fehler gemacht wie in den zwölf Jahren davor nicht“
Stadtratswahl – es wird wieder gezählt
Die Auszählung aller Stimmen für den Stadtrat ist eine aufwendige Angelegenheit. Noch am Wahlabend wurde eine Trendmeldung veröffentlicht, allerdings allein auf Basis der Stimmzettel, bei denen die Wähler einfach nur bei einer Partei ihr Kreuz gesetzt haben, laut Wahlvorstand sind das etwa 65 Prozent der Wahlzettel. Bis zum Ende der Zählung am Sonntag um 23.25 Uhr wurden 1279 von 1376 Stadtgebieten ausgezählt.
Am Montag beginnen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nun mit der Auszählung aller Einzelstimmen, die die Wähler vergeben haben. Dann nehmen sie sich die Stimmzettel vor, auf denen kumuliert und panaschiert wurde. Am Nachmittag werden weitere Ergebnisse erwartet.
Wahlhelfer im Briefwahlzentrum in der Messe Riem am Sonntagabend. Malin Wunderlich/dpa
Reiters Plakate für die Stichwahl stehen schon
Es war abzusehen, dass es bei der Oberbürgermeisterwahl zu einer Stichwahl kommt – die SPD hat sich auf das Szenario vorbereitet, sagte der Münchner Parteichef Christian Köning am Sonntagabend bei einer Ansprache bei der Parteiveranstaltung am Oberanger. Es seien bereits Flyer und weiteres Material gedruckt worden. In der Nacht waren die Wahlkampfhelfer dann auch sogleich fleißig: Auf vielen Reiter-Plakaten ist nun ein orangefarbener Kreis mit einem Hinweis zu lesen: Stichwahl 22.03. "Jetzt gilt's", steht darauf.
Robert Haas
Die Gewinner der Oberbürgermeister-Wahl in den Stadtbezirken
Während Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) bei der Oberbürgermeisterwahl 2020 noch in allen 25 Münchner Stadtbezirken vorn lag, in sechs davon sogar mit absoluter Mehrheit, offenbaren die Stadtkarte und die Prozentergebnisse diesmal, wie sehr er in der Wählergunst abgestürzt ist, schreibt mein Kollege Thomas Kronewiter. In einem einzigen Stadtbezirk erreicht er gerade eben die 40-Prozent-Schwelle: in Ramersdorf-Perlach. In neun Bezirken – vor allem in der Stadtmitte und im Südosten – hat ihn der grüne Herausforderer Dominik Krause überflügelt. 2014, als Reiter erstmals angetreten war und ohne Amtsbonus die Nachfolge seines populären Vorgängers Christian Ude antreten wollte, hatte Reiter ebenfalls nur 16 Stadtbezirke für sich gewonnen, damals hatte CSU-Kandidat Josef Schmid neunmal die Nase vorn.
Clemens Baumgärtner von der CSU kann diesmal keinen einzigen Stadtbezirk gewinnen, in sechs belegt er immerhin Platz zwei. Der ehemalige Wirtschaftsreferent kann am ehesten am Stadtrand punkten, während Dominik Krause seine besten Ergebnisse in der Innenstadt holt: In den Vierteln Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Schwanthalerhöhe erreicht er sogar 42,8 bzw. 42,6 Prozent der Stimmen.
In der Wahlbeteiligung spiegelt sich das soziale Gefälle in der Stadt. Schlusslicht mit nur 38,4 Prozent ist Milbertshofen-Am Hart, unter 50 Prozent liegen außerdem Moosach, Berg am Laim, Ramersdorf-Perlach, Aubing-Lochhausen-Langwied und Feldmoching-Hasenbergl.
Wie in Ihrem Stadtviertel gewählt wurde, sehen Sie auf unserer interaktiven Karte:
Reiters Dilemma
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat bei der OB-Wahl nach den Negativschlagzeilen der vergangenen Tage einen herben Zustimmungsverlust hinnehmen müssen – er hat nicht von seinem Amtsbonus profitieren können. Nun muss er sich erstmals einem Herausforderer von den Grünen stellen, dem bisherigen Zweiten Bürgermeister Dominik Krause.
Ressortleiterin Ulrike Heidenreich kommentiert das Ergebnis:
Trend für den Stadtrat ist da – Auszählung unterbrochen
Nur die Stimmzettel, auf denen eine Partei angekreuzt und nicht kumuliert oder panaschiert wurde, haben die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer an diesem Sonntag ausgezählt. Das entspricht etwa 65 Prozent aller abgegebenen Wahlzettel. Doch ein Trend zeichnete sich bereits ab, als die Auszählung um 23.25 Uhr unterbrochen wurde. Die CSU liegt demnach mit 26,6 Prozent vorn, an zweiter Stelle stehen die Grünen mit 25,8 Prozent. Die SPD rangiert mit 19,1 Prozent dahinter.
Unter diesen drei Parteien kann sich nur die CSU laut diesem Zwischenergebnis über einen leichten Zuwachs im Vergleich zur Kommunalwahl 2020 freuen: Sie verzeichnet ein Plus von 1,9 Prozentpunkten. Die beiden Vertreter der bisherigen grün-roten Mehrheit verlieren – die Grüne 3,3 Punkte, die SPD 2,9 Punkte.
Die AfD erreicht mit 6,9 Prozent und einem Zugewinn von 3,0 Punkten erstmals Fraktionsstärke im Stadtrat. Linke und Volt verbuchen deutliche Gewinne.
Weiter geht es mit der Auszählung der Stadtratsstimmen am Montag. Von 17 Uhr an sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.
Durch einen interaktiven Überblick über das Ergebnis der OB-Wahl, das Zwischenergebnis der Parteien und einen Koalitionsrechner für mögliche künftige Regierungsmehrheiten können Sie sich hier klicken:
Warum Dieter Reiter in die Stichwahl muss – und die Grünen feiern
Dieter Reiter (SPD) kommt bei der OB-Wahl nur auf 35,6 Prozent und muss am 22. März gegen den Grünen-Kandidaten Dominik Krause in die Stichwahl. Sein schlechtes Ergebnis bei dieser Kommunalwahl führt Reiter auf seine eigenen Fehler zurück, darunter die nicht genehmigte Tätigkeit beim FC Bayern.
Diese für die Stadt historische Wahl analysieren meine Kolleginnen und Kollegen Heiner Effern, Anna Hoben, René Hofmann und Joachim Mölter:
AfD erreicht erstmals Fraktionsstärke im Stadtrat
Es war allgemein erwartet worden, nun steht es fest: Die AfD, die in Bayern als Verdachtsfall für Rechtsextremismus eingestuft ist, wird erstmals in Fraktionsstärke in den Münchner Stadtrat einziehen. Bei gut 7 Prozent liegt sie am Abend, das ist ungefähr doppelt so viel wie bei der Kommunalwahl 2020. Und es entspräche fünf Sitzen im Stadtrat. "Das kann sich sehen lassen", sagt Daniel Stanke, der dem Gremium bereits über die vergangenen sechs Jahre angehört hat und diesmal Nummer eins auf der Liste war.
Die Präsenz der AfD in der Kommunalpolitik wird mit dem Fraktionsstatus deutlich zunehmen. Bisher waren ihre Stadträte nur in der Vollversammlung dabei. Nun bekommen sie erstmals auch Sitze in den Fachausschüssen, in denen der größte Teil der fachlichen Debatten stattfindet und in denen auch die meisten Beschlüsse gefasst werden. Man werde auf "konstruktive Mitarbeit" setzen, sagt Stadtrat Stanke. "Und wenn wir mal das Zünglein an der Waage sind, wird die Brandmauer vielleicht mal bröckeln." Damit allerdings ist nicht zu rechnen. Im Stadtrat gibt es quer durch alle anderen Parteien die entschiedene Linie, in keiner Weise mit der AfD zusammenzuarbeiten.
"Das löst keine Freudenstürme aus. Aber es ist okay"
Es hat sich schon deutlich geleert, aber trotzdem geht am fortgeschrittenen Abend auf der Wahlparty der ÖDP noch lautere Musik an, dazu etwas Disco-Licht. Und das, obwohl es nach deutlichen Verlusten aussieht. Vor sechs Jahren ist die Partei auf 4,0 Prozent gekommen und war damit viertstärkste Kraft, wenn auch nur knapp vor den nächstplatzierten Parteien. Nun steht sie zwischen zwei und drei Prozent.
Als Tobias Ruff, der Vorsitzende der ÖDP-Stadtratsfraktion, die ersten Ergebnisse sieht, ist seine erste Reaktion gelassen. Beim letzten Mal habe die Partei von der Möglichkeit, Stimmen auf verschiedene Parteien zu verteilen, profitiert. Die Stimmzettel mit verteilten Stimmen werden erst von Montag an ausgezählt. Ruff geht deshalb davon aus, dass es auch diesmal wieder für drei Mandate im Stadtrat reicht. "Das löst keine Freudenstürme aus", sagt Ruff. "Aber es ist okay."
Wahlparty der ÖDP im Wirtshaus Klinglwirt - vorne links OB-Kandidat Tobias Ruff. Sebastian Krass
Deutlicher Zuwachs bei Volt
Bei den kleineren Parteien gibt es noch eine bemerkenswerte Entwicklung: Die europafreundliche Partei Volt steht am Abend bei rund 4,5 Prozent, damit käme die Partei, die bisher nur einen Stadtrat stellt, künftig auf drei bis vier Sitze in dem Gremium und würde zu einer relevanten politischen Kraft in der Kommunalpolitik.
Das vorläufige Endergebnis der OB-Wahl ist da – wie es jetzt weitergeht
35,6 Prozent für OB-Dieter Reiter (SPD), 29,5 Prozent für den Grünen-Kandidaten Dominik Krause und 21,3 Prozent für CSU-Mann Clemens Baumgärtner: Alle 1376 Wahllokale sind ausgezählt – gegen 22.18 Uhr liegt das vorläufige Endergebnis der Münchner OB-Wahl vor. Damit ist klar: Reiter muss gegen Krause am 22. März in die Stichwahl. Es ist das erste Mal, dass es ein Grünen-Kandidat in die Stichwahl schafft.
Amtsinhaber Reiter fährt riesige Verluste von 12,3 Prozentpunkten ein und erzielt damit das schlechteste Ergebnis eines SPD-Kandidaten in München. Dieses hatte bislang Max von Heckel mit 39,2 Prozent, der 1978 gegen den CSU-Politiker Erich Kiesl antrat und verlor.
Grünen-Kandidat Krause wiederum holt das beste Ergebnis eines OB-Kandidaten seiner Partei – mit einem Plus von 8,8 Punkten im Vergleich zum Abschneiden von Katrin Habenschaden vor sechs Jahren.
Bis das amtliche Endergebnis vorliegt, wird es noch ein paar Tage dauern. Nun werden nach und nach die Stimmen für die Stadtratswahl ausgezählt. Mit einem Endergebnis ist allerdings erst morgen zu rechnen.
Johannes Simon
Servus aus der Muffathalle
Die Freude war heftig, die Feier danach fällt aber eher kurz aus an diesem Sonntagabend: Nachdem die Grünen ihren OB-Kandidaten Dominik Krause bejubelt haben, beginnen sich die Bierbänke in der Muffathalle schnell zu leeren.
Doch mit einem Endergebnis bei der Stadtratswahl ist heute ja auch nicht mehr zu rechnen – dort sieht es für die Grünen ebenfalls nicht schlecht aus. Und der Wahlkampf ist für die Partei zudem noch nicht vorbei: Zwei Wochen sind es bis zur Stichwahl, in der Krause gegen Dieter Reiter (SPD) antritt.
Barbara Galaktionow
Stadtratswahl: Grünen-Fraktionschefin "guter Dinge"
Die Auszählung für den Stadtrat läuft – mehr als die Hälfte der Wahlgebiete in der Stadt ist ausgezählt, die Grünen liegen mit 26,2 Prozent vor der CSU mit 25,6 Prozent. "Im Moment sind wir guter Dinge", sagt dazu die Grünen-Fraktionschefin im Stadtrat, Mona Fuchs, der SZ. Sie rechnet mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Parteien. Wie auch immer es ausgeht: Die Grünen seien bereit zu Gesprächen mit allen Demokraten.
Doch noch eine Jubel-Rede bei der CSU
"Die SPD hat verloren, die Grünen haben verloren – die CSU hat gewonnen!", ruft Fraktionsvorsitzender Manuel Pretzl. Kurz vor 22 Uhr war der Parteivorstand aus dem Nebenraum und zur Bühne marschiert. Besonders Pretzl gibt sich kämpferisch, und zwar für bevorstehende Koalitionsverhandlungen. Denn der Wählerwille sei nun klar, gewünscht sei "bürgerliche Vernunft", und für die stehe die CSU: "Wir verhandeln, dass diese Politik der Destruktion in der Stadt ein Ende hat!" Clemens Baumgärtner klatscht, zu Wort meldet er sich nicht mehr.
Katja Schnitzler
Jubel und Freudentränen bei der Linken
Sie jubeln und klatschen, umarmen sich und bleiben vor der Leinwand stehen, gucken begeistert auf das erste Zwischen-Ergebnis der Stadtratswahl, das der Linken bislang 6,8 Prozent bringt. Das sind 3,5 Prozent mehr als bei der Stadtratswahl 2020. OB-Kandidat Stefan Jagel und Katharina Horn, die erste auf der Stadtratsliste, umarmen sich. "Ich bin total glücklich", sagt Jagel, er habe sogar Tränen in den Augen. Auch Horn sagt, sie sei sehr zufrieden. Beide gehen davon aus, dass das Ergebnis sich in den kommenden Stunden noch verbessern wird – die Linken-Wähler würden kumulieren und panaschieren, und diese Stimmen werden erst später ausgezählt.
Glückliche Gesichter bei der Linken nach Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der Stadtratswahl. Johannes Simon
Bei der SPD liegen die Flyer für die Stichwahl bereits aus
Bei der Oberbürgermeisterwahl hatte sich die SPD mehr erhofft, bei der Stadtratswahl hat man schon mit einem mageren Ergebnis gerechnet. Vor sechs Jahren erzielte die Partei nur noch 22 Prozent, ein historisch schlechtes Ergebnis. Nun sieht es so aus, als ginge es noch weiter bergab. Bei knapp 19 Prozent liegt die Partei derzeit. „Sehr enttäuschend“, sagt die Münchner SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner. „Das liegt nicht nur an der vergangene Woche. Wir sind einfach mit unserer Politik zu wenig wahrgenommen worden.“
Das haben sich die SPD-Anhänger anders vorgestellt. Wie den ganzen Abend. Das Buffet ist abserviert, viele Besucher sind längst nach Hause gegangen. Reiter blieb keine Stunde.
„Wir haben mit einer Stichwahl gerechnet“, hat der Münchner SPD-Chef Christian Köning zuvor in einer Ansprache gesagt. „Aber nicht mit dem Ergebnis.“ Er bittet die Parteikollegen, bereits vorbereitete Flyer für die Stichwahl mitzunehmen. Der Wahlkampf geht weiter. Aus dem Lautsprecher kommt „Sweet Dreams“.
Lisa Sonnabend