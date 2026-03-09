AfD erreicht erstmals Fraktionsstärke im Stadtrat

Es war allgemein erwartet worden, nun steht es fest: Die AfD, die in Bayern als Verdachtsfall für Rechtsextremismus eingestuft ist, wird erstmals in Fraktionsstärke in den Münchner Stadtrat einziehen. Bei gut 7 Prozent liegt sie am Abend, das ist ungefähr doppelt so viel wie bei der Kommunalwahl 2020. Und es entspräche fünf Sitzen im Stadtrat. "Das kann sich sehen lassen", sagt Daniel Stanke, der dem Gremium bereits über die vergangenen sechs Jahre angehört hat und diesmal Nummer eins auf der Liste war.



Die Präsenz der AfD in der Kommunalpolitik wird mit dem Fraktionsstatus deutlich zunehmen. Bisher waren ihre Stadträte nur in der Vollversammlung dabei. Nun bekommen sie erstmals auch Sitze in den Fachausschüssen, in denen der größte Teil der fachlichen Debatten stattfindet und in denen auch die meisten Beschlüsse gefasst werden. Man werde auf "konstruktive Mitarbeit" setzen, sagt Stadtrat Stanke. "Und wenn wir mal das Zünglein an der Waage sind, wird die Brandmauer vielleicht mal bröckeln." Damit allerdings ist nicht zu rechnen. Im Stadtrat gibt es quer durch alle anderen Parteien die entschiedene Linie, in keiner Weise mit der AfD zusammenzuarbeiten.