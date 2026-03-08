Wer München in den kommenden sechs Jahren als Oberbürgermeister regiert, wird erst am 22. März entschieden. Zwischen Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und seinem Stellvertreter Dominik Krause (Grüne) kommt es dann zu einer Stichwahl. Es ist das erste Mal, dass ein Politiker der Grünen in der Entscheidungsrunde steht. Krause, 35, ist seit Oktober 2023 Zweiter Bürgermeister.