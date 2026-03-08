Wer München in den kommenden sechs Jahren als Oberbürgermeister regiert, wird erst am 22. März entschieden. Zwischen Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und seinem Stellvertreter Dominik Krause (Grüne) kommt es dann zu einer Stichwahl. Es ist das erste Mal, dass ein Politiker der Grünen in der Entscheidungsrunde steht. Krause, 35, ist seit Oktober 2023 Zweiter Bürgermeister.
OB-Wahl in MünchenZu viele Fehler: Warum Dieter Reiter in die Stichwahl muss – und die Grünen feiern
Der Amtsinhaber fährt überraschend ein historisch schlechtes Ergebnis ein und zeigt sich selbstkritisch. Dominik Krause schafft es als erster Vertreter der Grünen in die Stichwahl.
Von Heiner Effern, Anna Hoben, René Hofmann und Joachim Mölter
