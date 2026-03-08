Fassungslosigkeit bei der SPD

Im Oberanger bei der SPD ist das Zwischenergebnis der OB-Wahl bekannt. Wie sie es hier aufnehmen? Fassungslosigkeit, niemand klatscht. Münchens SPD-Chef Christian Köning zieht die Augenbrauen hoch. Die absolute Mehrheit hat Dieter Reiter verpasst, das ist bereits klar. Damit war zu rechnen. Aber ein Zwischen-Ergebnis deutlich unter 40 Prozent? Und Dominik Krause nur wenige Prozentpunkte hinter ihm. Damit haben sie nicht gerechnet.



Ob die Causa FC Bayern da eine Rolle gespielt hat? „Die Woche hätte es nicht gebraucht. Definitiv nicht“, sagt eine ehemalige Stadträtin. Es klingt sehr distanziert.

Nur einmal wird vereinzelt geklatscht, als das Abschneiden von Clemens Baumgärtner bekannt gegeben wird im BR. Kurz vor Verkündung des ersten Münchner Ergebnisses brandete noch lauter Jubel auf. Dominik Sauerteig von der SPD liegt in Coburg bei 51 Prozent. Ob München weiter von einem SPD-Oberbürgermeister regiert wird? Das bleibt offen.