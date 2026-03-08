Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Dieter Reiter: "Enttäuschender Wahlabend"
Wahllokale sind geschlossen – welche Ergebnisse zuerst kommen
Warum Reiter noch einmal antreten darf
Was hat die grün-rote Koalition geschafft – und was nicht?
Der Zeitplan am Wahlsonntag
Die Zeichen stehen auf Stichwahl – mit einem grünen Kandidaten
Fast alle Wahllokale sind ausgezählt – und derzeit deutet alles darauf hin, dass sich OB Dieter Reiter (SPD) in zwei Wochen erneut einer Stichwahl stellen muss. Bislang kommt er auf 35,5 Prozent, was einem Minus von 12,3 Prozentpunkten gleichkäme.
Als zweiter Kandidat für die Stichwahl zeichnet sich Dominik Krause (Grüne) ab. Er kommt auf 29,4 Prozent und verbessert damit das Ergebnis seiner Partei um bislang 8,7 Punkte. Vor sechs Jahren war Katrin Habenschaden angetreten. Damit wäre Krause der erste grüne Kandidat, der es in eine Stichwahl schafft. Bislang erreichten das nur CSU-Kandidaten. Deren Vertreter Clemens Baumgärtner erzielt bislang nur 21,5 Prozent.
Dieter Reiter: "Enttäuschender Wahlabend"
Um 19.30 kommt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in den Saal des Kreisverwaltungsreferats, um ein kurzes Statement abzugeben. "An einen für mich doch enttäuschenden Wahlabend", wie er selbst zu Beginn sagt. "Danach geht er sofort in die Analyse. "Ich habe in den letzten Wochen ein, zwei Fehler gemacht, das tut mir leid." In der Zeit war bekannt geworden, dass er seit Ende 2021 beim FC Bayern einer nicht genehmigten Nebentätigkeit nachgeht und diese ohne die Genehmigung des Stadtrats auch noch ausbauen wollte. Das habe das Ergebnis deutlich beeinflusst. Nun gehe es bis zur Stichwahl in zwei Wochen darum, verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen. Gleich nach seinen Worten verlässt er den Saal. Fragen werden nicht beantwortet.
Ein selbsternannter Bürgermeister der Herzen
Die Atmosphäre ist gelöst, die Musik beschwingt, junge Menschen lachen und plaudern, essen Pizzastücke aus großen Pappkartons. Das bleibt auch so, nachdem das erste Ergebnis der OB-Wahl auf der Leinwand erschienen ist. Die Linke landet da bei 2,5 Prozent – damit sei er "sehr zufrieden, die Linke hat sich deutlich verbessert", sagt OB-Kandidat Stefan Jagel. "Verdoppelt!", ruft Katharina Horn dazwischen, sie führt die Stadtratsliste der Linken an.
Es sei ja klar gewesen, dass die OB-Wahl sich zwischen den Kandidaten der drei größten Fraktionen abspielen werde, sagt Jagel. "Aber ich bin Bürgermeister der Herzen geworden." Da sei er sich sicher, sagt er, weil er so viele Rückmeldungen bekommen habe, dass es richtig war, den Skandal um Dieter Reiter aufzudecken.
Stefan Jagel und Arif Haidary, Stadtratskandidat der Linken. Kathrin Aldenhoff
FDP-Kandidat Hoffmann gibt sich enttäuscht
Jörg Hoffmann, OB-Kandidat der FDP, ist mit dem eigenen Abschneiden nicht zufrieden – derzeit liegt der Liberale nur bei 1,2 Prozent. Er habe sich mehr erwartet, sagt Hoffmann in einer ersten Reaktion, aber der negative Trend für seine Partei habe auch ihm geschadet. Mit Blick auf das bisherige Abschneiden von OB-Reiter sagt Hoffmann, diesem hätten die jüngsten Affären offenkundig geschadet. Dies zeigten insbesondere die sehr unterschiedlichen Ergebnisse bei der Briefwahl und der Stimmabgabe in den Wahllokalen.
Jörg Hoffnann ist mit dem eigenen Abschneiden nicht zufrieden. . Martin Mühlfenzl
Grünen-Chefin Jarchow: „Ich freue mich riesig“
Große Freude bei Svenja Jarchow-Pongratz: „Ich freue mich riesig“, sagt die Chefin der Münchner Grünen im Kreisverwaltungsreferat. Ihr Kandidat Dominik Krause liegt nach aktuellen Zahlen nur knapp hinter Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD. Für Jarchow-Pongratz bedeutet das, dass die Stadt bereit für einen Wechsel sei.
Bei CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl hingegen ist die Gemütslage eine andere. „Natürlich hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht“, sagt er. Die Gründe für das überraschend schwache Abschneiden von Clemens Baumgärtner werde man nun in den kommenden Wochen analysieren müssen – spontan hat Pretzl keine Erklärung für das Wahlergebnis.
Von der SPD war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. In wenigen Minuten aber wird Oberbürgermeister Reiter hier im KVR ein Statement abgeben.
Gedrückte Stimmung bei der CSU
Die Fröhlichkeit weicht aus immer mehr Gesichtern, das Ergebnis von CSU-Kandidat Baumgärtner verbreitet sich im Saal. "Ja pfui Teufel, was ist das denn?", schreit einer, als es schließlich auf dem Bildschirm erscheint.
Bundestagsabgeordneter Hans Theiss will es momentan nicht bewerten, "es ist noch zu früh". Die Frage sei, welche Gebiete bisher ausgezählt seien und ob die CSU-starken noch offen seien.
"Am Einsatz hat es nicht gelegen", sagt sein Kollege im Bundestag Wolfgang Stefinger. Sowohl Clemens Baumgärtner als auch die Stadtratskandidaten hätten gekämpft.
Katja Schnitzler
Hälfte der Stimmen ausgezählt – verhaltene Freude bei den Grünen
Nach dem ersten Zwischenergebnis sieht es ziemlich gut aus für den grünen OB-Kandidaten Dominik Krause: Mit mehr als 29 Prozent der Stimmen würde er in die Stichwahl gegen Dieter Reiter ziehen. Clemens Baumgärtner von der CSU wäre weit abgeschlagen bei rund 21 Prozent. Doch die Moderatorinnen auf der Bühne weisen darauf hin, dass bislang vor allem die Stimmen der innerstädtischen Bezirke ausgezählt sind - und da haben die Grünen traditionell die Nase vorn.
Fassungslosigkeit bei der SPD
Im Oberanger bei der SPD ist das Zwischenergebnis der OB-Wahl bekannt. Wie sie es hier aufnehmen? Fassungslosigkeit, niemand klatscht. Münchens SPD-Chef Christian Köning zieht die Augenbrauen hoch. Die absolute Mehrheit hat Dieter Reiter verpasst, das ist bereits klar. Damit war zu rechnen. Aber ein Zwischen-Ergebnis deutlich unter 40 Prozent? Und Dominik Krause nur wenige Prozentpunkte hinter ihm. Damit haben sie nicht gerechnet.
Ob die Causa FC Bayern da eine Rolle gespielt hat? „Die Woche hätte es nicht gebraucht. Definitiv nicht“, sagt eine ehemalige Stadträtin. Es klingt sehr distanziert.
Nur einmal wird vereinzelt geklatscht, als das Abschneiden von Clemens Baumgärtner bekannt gegeben wird im BR. Kurz vor Verkündung des ersten Münchner Ergebnisses brandete noch lauter Jubel auf. Dominik Sauerteig von der SPD liegt in Coburg bei 51 Prozent. Ob München weiter von einem SPD-Oberbürgermeister regiert wird? Das bleibt offen.
Lisa Sonnabend
Reiter liegt bei OB-Wahl knapp vorn
Münchens amtierender Oberbürgermeister Dieter Reiter liegt nach Auszählung von 791 von 1376 Wahllokalen nur knapp vorn. Stand 19.10 Uhr kommt er auf 34,9 Prozent der Stimmen, vor sechs Jahren errang er im ersten Wahlgang 47,9 Prozent. Bislang liegt auf Platz zwei Dominik Krause mit 30,2 Prozent. Clemens Baumgärtner kommt auf 21,2 Prozent.
Stephan Rumpf
Münchens SPD-Chef Köning: „Ich bin froh, dass sich der Oberbürgermeister entschuldigt hat“
Die Wahlergebnisse aus Baden-Württemberg waren für die SPD niederschmetternd, es kann eigentlich nur besser werden an diesem Abend. In die Zentrale am Oberanger kommen immer mehr Genossen. „Puuuh, geschafft“, sagt einer. Eben hat er noch Wahlkampf gemacht und versucht, letzte Wähler zu überzeugen.
Auf die Bühne tritt Christian Köning, Münchens SPD-Chef. Er bedankt sich für den Einsatz und schwört bereits auf eine mögliche Stichwahl ein. „Die letzten Tage haben etwas mit uns gemacht“, sagt er und fügt hinzu: „Ich bin froh, dass sich der Oberbürgermeister entschuldigt hat.“ Die nicht genehmigten Nebeneinkünfte von Dieter Reiter sind das bestimmende Thema an diesem Abend bei der SPD. Gegen 19 Uhr wird man erfahren, ob sie das Wahlergebnis beeinflussen.
Wie hat Ihr Stadtviertel gewählt?
Wer wird Oberbürgermeister? Welche Partei holt die Mehrheit im Rathaus? Im Moment werden die Stimmen ausgezählt und die Stadt wartet gespannt auf die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl. Wenn Sie wissen möchten, wie Ihr Stadtviertel gewählt hat, schauen Sie doch gerne später einmal in unseren Live-Artikel mit interaktiven Grafiken, der am Abend und in der Nacht laufend aktualisiert wird.
"Wir würden uns gern verdoppeln"
Für Sonja Haider ist es auch ein Abend des Abschieds. Nach zwölf Jahren im Stadtrat für die ÖDP tritt sie nicht mehr an. Aber sie ist guter Dinge für diese Wahl, hofft, dass die Partei ihr Ergebnis deutlich steigert. "Wir würden uns gern verdoppeln", sagt Haider auf der Wahlparty im Wirtshaus "Klinglwirt" nahe dem Rosenheimer Platz. Statt bisher drei wären das künftig sechs Sitze im Stadtrat. Haider, 61, zieht sich auch aus Altersgründen aus dem Stadtrat zurück, "es sollen Jüngere nachrücken". Etwa 50 Menschen sind schon auf der Wahlparty, viele haben einen orangefarbenen Pulli an, es ist die Farbe der Partei. Die Stimmung ist vorfreudig und gelöst.
Die ÖDP rechnet mit einem guten Ergebnis: Steffen Gölzner, Klaus Ziegler, Petra Weidner, Sonja Haider und Klaus von Birgelen (von links nach rechts). Sebastian Krass
Reiter im KVR erwartet
Einen schönen guten Abend aus dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) in der Ruppertstraße. Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen, gegen 19.30 Uhr sollen hier erste Zwischenergebnisse zur Wahl des Oberbürgermeisters verkündet werden. Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) hat sich für später im KVR angekündigt.
Seine Parteikollegin, Bürgermeisterin Verena Dietl, ist bereits im KVR eingetroffen, genau wie SPD-Fraktionschefin Anne Hübner und die frühere Bürgermeisterin Christine Strobl (ebenfalls SPD). Von den Grünen haben Fraktionschef Sebastian Weisenburger und Svenja Jarchow-Pongratz den Weg in die Ruppertstraße gefunden. Von der CSU ist Fraktionschef Manuel Pretzl da. Ebenfalls vor Ort sind Jörg Hoffmann, Fraktionsvorsitzender und OB-Kandidat der FDP, und Felix Sproll, der für Volt angetreten ist. Auch mehrere Fernsehteams haben bereits ihre Kameras aufgebaut.
Seine Parteikollegin, Bürgermeisterin Verena Dietl, ist bereits im KVR eingetroffen, genau wie SPD-Fraktionschefin Anne Hübner und die frühere Bürgermeisterin Christine Strobl (ebenfalls SPD). Von den Grünen haben Fraktionschef Sebastian Weisenburger und Svenja Jarchow-Pongratz den Weg in die Ruppertstraße gefunden. Von der CSU ist Fraktionschef Manuel Pretzl da. Ebenfalls vor Ort sind Jörg Hoffmann, Fraktionsvorsitzender und OB-Kandidat der FDP, und Felix Sproll, der für Volt angetreten ist. Auch mehrere Fernsehteams haben bereits ihre Kameras aufgebaut.
Linus Freymark
Hoffnungsvolles Warten bei der Linken
In der Nachtkantine im Werksviertel hat die Linke vor, diesen Wahlabend zu feiern. Um kurz nach 18 Uhr sind 150 Menschen im Raum, die Partei erwartet noch deutlich mehr. An den Wänden hängen Wahlplakate, über der Bühne prangt ein Banner: "Ja! München kann anders." Ob München auch anders will, das wird sich im Laufe des Abends abzeichnen.
Mit klassischer Oppositionsarbeit hat die Linke um Wählerstimmen gekämpft: Im Sozialen dürfe nicht gespart werden, die Mieten müssten runter und Überreiche sollten mehr zahlen - München dürfe "kein Disneyland" für Investoren sein. "Ich finde, wir haben die Themen des Wahlkampfs geprägt", sagt der Fraktionsvorsitzende und Oberbürgermeisterkandidat der Linken, Stefan Jagel. Er meint damit das Soziale und die Mieten - und er reklamiert für sich, einen großen Anteil an der Diskussion über Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und den FC Bayern zu haben.
Bei der Kommunalwahl 2020 kam die Linke 1,3 Prozent für ihren damaligen OB-Kandidaten Thomas Lechner und 3,3 Prozent bei der Abstimmung für den Stadtrat. Worauf Jagel dieses Mal hofft? Dass die Linke vor der AfD landet, sagt er.
Die Wahlparty der Linken in der Nachtkantine. Kathrin Aldenhoff
Die CSU wartet – und hofft – auf die Zeitenwende
Hallo von mir und meiner Kollegin Anna Hoben aus dem Park Café, in dem die Mitglieder der CSU bei Bier, Brezn und Obazda noch möglichst fest daran glauben: Dass sie dieses Mal stärkste Kraft im Rathaus werden, statt wie 2020 mit 24,7 Prozent hinter den Grünen (29,1 Prozent) zurückzubleiben. Und dass sie am besten auch noch den neuen Oberbürgermeister stellen.
Die Hauptperson ist noch nicht zu sehen. Einem Teil der Wählerinnen und Wähler dürfte Clemens Baumgärtner als Wirtschaftsreferent und damit auch als Wiesnchef noch bekannt sein. Doch dieses Amt musste der Jurist Anfang 2025 abgeben, die grün-rote Rathauskoalition hatte ihn nicht wiedergewählt – dabei hatte er die IAA, Apple und Adele nach München geholt. Wer sein Gesicht noch nicht kannte, musste im Wahlkampf zumindest auf den Plakaten auch ein wenig darauf warten: Erst bekam nur seine markante Brille einen Auftritt, ein nicht ungeschickter Marketingschachzug, um die Wiedererkennung zu erhöhen. Denn im Gegensatz zu OB Dieter Reiter und dem Zweiten Bürgermeister Dominik Krause hatte Baumgärtner im Wahlkampf nicht qua Amt fotogene Termine. Sollte es für die CSU an diesem Abend tatsächlich – und durchaus überraschenderweise – doppelt Grund zum Feiern geben, wäre Baumgärtner der erste „schwarze“ Oberbürgermeister in München seit 42 Jahren. Und der dritte überhaupt. In diesem Fall wäre die Party im Park Café wohl rauschend. Noch aber: gespanntes Warten.
Katja Schnitzler