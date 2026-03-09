Es gibt zwei Anlässe, bei denen der Oberbürgermeister von München jedes Jahr garantiert wahrgenommen wird, auch jenseits der Landeshauptstadt. Der eine findet Ende September statt, wenn das Oktoberfest eröffnet wird, das weltweit größte Volksfest. Das Stadtoberhaupt zapft dann unter großem Hallo das erste Fass an, wobei immer genau mitgezählt wird, wie viele Schläge er dafür benötigt. Bei Dieter Reiter stellte sich zuletzt immer nur die Frage: Waren es zwei Schläge oder zweieinhalb? Anzapfen, das kann Reiter nach mehr als zehn Jahren OB-Erfahrung tipptopp.