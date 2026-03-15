Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Alle Stimmen der Stadtratswahl sind ausgezählt – das sind die Ergebnisse
Das Ergebnis der OB-Wahl ist amtlich
Grüne stärkste Kraft im Münchner Stadtrat
Grüne setzen in Münchner Stichwahl auch auf CSU
Die Gewinner der Oberbürgermeister-Wahl in den Stadtbezirken
Münchner CSU-Spitze ruft zur Wahl von Reiter auf
Führende CSU-Vertreter in München schlagen eine Woche nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl vor, bei der Stichwahl Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) zu unterstützen. Die CSU-Stadtratsfraktion und der Münchner CSU-Bezirksvorstand sollten für den zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag eine öffentliche Wahlempfehlung für Reiter aussprechen, heißt es in der Erklärung, die unter anderem der Bezirkschef der Christsozialen, Georg Eisenreich, der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl sowie neun Kreisvorsitzende unterzeichnet haben. Reiter stehe der CSU in vielen wichtigen inhaltlichen Fragen näher als Krause. Sie nannten etwa die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik.
CSU-Bewerber Clemens Baumgärtner war bei der Wahl am 8. März mit 21,3 Prozent nur auf dem dritten Platz gelandet. In der Stichwahl muss nun OB Reiter (35,6 Prozent) seinen Posten gegen den Grünen Dominik Krause (29,5 Prozent) verteidigen.
CSU-Bewerber Clemens Baumgärtner war bei der Wahl am 8. März mit 21,3 Prozent nur auf dem dritten Platz gelandet. In der Stichwahl muss nun OB Reiter (35,6 Prozent) seinen Posten gegen den Grünen Dominik Krause (29,5 Prozent) verteidigen.
Was ist wichtig, wenn man bei der Stichwahl wählen will?
Briefwahl oder doch an die Urne? Und was mache ich eigentlich, wenn ich meine Wahlbenachrichtigung nicht mehr finde? Mein Kollege Joachim Mölter hat die wichtigsten Infos zur Stichwahl in diesem Text für Sie zusammengefasst:
Ergebnisse der Bezirksausschüsse da – Kommunalwahl vollständig ausgezählt
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer haben Feierabend: Nach OB- und Stadtratswahl haben sie nun auch die Wahlen zu den Bezirksausschüssen in den 25 Stadtbezirken Münchens ausgezählt. Die Ergebnisse bestätigen die Trends der Stadtratswahl, es haben sich aber auch größere Ausreißer ergeben, wie mein Kollege Thomas Kronewiter analysiert.
Die Grünen kratzen in einem Stadtbezirk etwa an der absoluten Mehrheit, die Linke holt in einem anderen fast 20 Prozent – und eine Partei ist der große Verlierer. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie auf der Internetseite der Stadt.
Die Grünen kratzen in einem Stadtbezirk etwa an der absoluten Mehrheit, die Linke holt in einem anderen fast 20 Prozent – und eine Partei ist der große Verlierer. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie auf der Internetseite der Stadt.
Kommunalwahl in München 2026: Ergebnisse und Trends der Bezirksausschuss-Wahlen
In den 25 Stadtbezirken bestätigen sich Trends dieser Wahl, dazu kommen spektakuläre Ausreißer: Die Grünen tendieren in einem Viertel Richtung absolute Mehrheit, die Linke holt in einem anderen fast 20 Prozent. Eine Partei ist der große Verlierer.
www.sueddeutsche.de
Die SZ berichtet über die OB-Stichwahl
Am 22. März entscheidet sich, ob Dominik Krause von den Grünen oder Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) künftig München als Oberbürgermeister regiert. Die SZ blickt natürlich weiterhin genau auf das Duell zwischen den beiden.
- Dieter Reiter oder Dominik Krause? In den nächsten zehn Tagen geht es für die OB-Kandidaten um alles. Während die beiden auf der Straße um Stimmen werben, wächst in den sozialen Medien die Aufregung, schreibt René Hofmann.
- Welche Parteien Reiter oder Krause unterstützen – und welche keinen Kandidaten, haben Kathrin Aldenhoff und Sebastian Krass für Sie zusammengefasst.
Die beiden OB-Kandidaten Dieter Reiter (SPD, li.) und Dominik Krause (Grüne). Johannes Simon
Die Auszählung der Stimmzettel soll künftig schneller gehen
Die Kommunalwahl ist eine Abstimmung, die viele Möglichkeiten bietet, weil alle Teilnehmenden in München bis zu 80 Stimmen auf die Bewerberinnen und Bewerber des künftigen Stadtrats verteilen können. Aber die Auszählung dauert deswegen auch vergleichsweise lange. Erst am Dienstagabend waren die Ergebnisse aller Stimmbezirke ermittelt. Künftig soll es dank digitaler Hilfe schneller gehen.
Die Stadt hat am vergangenen Wahlsonntag in 23 der 690 Briefwahlbezirke ein sogenanntes Wahllokalerfassungssystem getestet – offenbar mit Erfolg. „Die Wahlhelfenden, die mit dem digitalen Tool auszählten, kamen am Sonntag und Montag deutlich schneller voran als die Vergleichsgruppe“, teilt die Stadt mit. „Einige Wahlvorstände waren so früh fertig, dass sie anschließend andere Briefwahl-Teams bei der Auszählung unterstützen konnten.“
Nun soll überprüft werden, ob dieses Wahllokalerfassungssystem auch die Genauigkeit der Auswertung erhöht hat. Sollte das der Fall sein, könnte die Technik laut Stadt schon bei der kommenden Migrationsbeiratswahl am 22. November und auch bei kommenden Kommunalwahlen eingesetzt werden.
Die Stadt hat am vergangenen Wahlsonntag in 23 der 690 Briefwahlbezirke ein sogenanntes Wahllokalerfassungssystem getestet – offenbar mit Erfolg. „Die Wahlhelfenden, die mit dem digitalen Tool auszählten, kamen am Sonntag und Montag deutlich schneller voran als die Vergleichsgruppe“, teilt die Stadt mit. „Einige Wahlvorstände waren so früh fertig, dass sie anschließend andere Briefwahl-Teams bei der Auszählung unterstützen konnten.“
Nun soll überprüft werden, ob dieses Wahllokalerfassungssystem auch die Genauigkeit der Auswertung erhöht hat. Sollte das der Fall sein, könnte die Technik laut Stadt schon bei der kommenden Migrationsbeiratswahl am 22. November und auch bei kommenden Kommunalwahlen eingesetzt werden.
OB Reiter und der FC Bayern - die SZ berichtet
Dieter Reiter hat an diesem Mittwoch seinen Rückzug von allen Ämtern beim FC Bayern bekanntgegeben - und gleichzeitig angekündigt, seine Vergütung daraus an soziale Projekte zu spenden.
- Der Oberbürgermeister hat seinen Rückzug allerdings nur in einer knappen schriftlichen Erklärung mitgeteilt. Reiter hat darin wenige Fragen beantwortet - und lässt viele offen. Welche das sind, berichten Heiner Effern Sebastian Krass und Joachim Mölter in ihrer Analyse. (SZ Plus)
- Doch wann wurde Münchens Oberbürgermeister eigentlich Mitglied der Gremien des Vereins? Wie lange bekam er dafür schon Geld? Und wie wenig wusste der Stadtrat davon? Was wann bekannt wurde und wie Reiter reagierte: eine Chronologie. (SZ Plus)
- Reicht der Rückzug aus den FC-Bayern-Ämtern? Der Schritt komme zu spät und lasse zu viele Fragen offen, schreibt René Hofmann in seinem Kommentar. Ein Befreiungsschlag vor der Stichwahl um das OB-Amt gelinge ihm damit nicht. (SZ Plus)
Dieter Reiter (hellblaues Sakko) im April 2024 beim Champions-League-Spiel gegen Real Madrid auf der Bayern-Tribüne. . Imago/Mis
Wählerwanderung bei der Münchner OB-Wahl
Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) hat bei der Wahl zum Oberbürgermeister gegenüber der letzten Kommunalwahl im Jahr 2020 massiv an Zustimmung verloren. Dominik Krause (Grüne) schaffte hingegen, was seiner Vorgängerin Katrin Habenschaden nicht gelungen war: dank eines deutlichen Zuwachses an Stimmen erstmals für seine Partei in die Stichwahl um das OB-Amt einzuziehen.
Doch wohin gingen die bisherigen Stimmen Reiters? Und woher bekam Krause Zehntausende neue Stimmen? Die Stadt München hat auf ihrer Website zur Wahl eine Grafik zur Wählerwanderung veröffentlicht. Eine besondere Rolle scheint demnach den früheren und aktuellen Nichtwählern zugekommen zu sein. So haben den Angaben zufolge Zehntausende Menschen, die 2020 noch Reiter gewählt hatten, dieses Jahr gar nicht gewählt. Krause hingegen profitierte vor allem von Menschen, die 2020 noch keine Stimme abgegeben hatten (darunter könnten auch Erstwähler und Erstwählerinnen sein).
Doch wohin gingen die bisherigen Stimmen Reiters? Und woher bekam Krause Zehntausende neue Stimmen? Die Stadt München hat auf ihrer Website zur Wahl eine Grafik zur Wählerwanderung veröffentlicht. Eine besondere Rolle scheint demnach den früheren und aktuellen Nichtwählern zugekommen zu sein. So haben den Angaben zufolge Zehntausende Menschen, die 2020 noch Reiter gewählt hatten, dieses Jahr gar nicht gewählt. Krause hingegen profitierte vor allem von Menschen, die 2020 noch keine Stimme abgegeben hatten (darunter könnten auch Erstwähler und Erstwählerinnen sein).
Statistisches Amt München
Reiter zieht Konsequenzen in der FC-Bayern-Causa
Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) legt seine Posten im Aufsichtsrat und im Verwaltungsbeirat des FC Bayern mit sofortiger Wirkung nieder. Die Einkünfte, die er aus den Funktionen bisher erhalten hatte, will er spenden. Das hat er am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.
Meine Kollegen Heiner Effern, Joachim Mölter und Sebastian Krass haben für Sie aufgeschrieben, warum er diesen Schritt geht und wofür Reiter das Geld spenden will:
Meine Kollegen Heiner Effern, Joachim Mölter und Sebastian Krass haben für Sie aufgeschrieben, warum er diesen Schritt geht und wofür Reiter das Geld spenden will:
Kleinere Parteien im neuen Stadtrat
Die Rosa Liste
Bernd Müller
Bündnis Kultur
Kathrin Schäfer
Die Partei
Marie Burneleit
München-Liste
Dirk Höpner
Die Freien Wähler im neuen Stadtrat
Michael Piazolo
Andreas Staufenbiel
Andreas Staufenbiel
Die ÖDP im neuen Stadtrat
Tobias Ruff
Johann Sauerer
Johann Sauerer
Die FDP im neuen Stadtrat
Jörg Hoffmann
Patricia Riekel
Dagmar Föst-Reich
Patricia Riekel
Dagmar Föst-Reich
Volt im neuen Stadtrat
Felix Sproll
Alexandra Lang
Carina Bachner
Michael von Stosch
Alexandra Lang
Carina Bachner
Michael von Stosch
Die AfD im neuen Stadtrat
Daniel Stanke
Peter Ditges
Jitka Machyan
Jörg Schäfer
Christian Christoph
Peter Ditges
Jitka Machyan
Jörg Schäfer
Christian Christoph
Die Linke im neuen Stadtrat
Katharina Horn
Stefan Jagel
Liliana Parente
Christian Schwarzenberger
Arif Haidary
Stefan Jagel
Liliana Parente
Christian Schwarzenberger
Arif Haidary