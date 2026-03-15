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OB-Stichwahl in MünchenCSU-Spitze ruft zur Wahl von Dieter Reiter auf

Der CSU-Kandidat Clemens Baumgärnter (Mitte) schaffte es nicht in die Stichwahl um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters. Führende Vertreter seiner Partei, darunter Georg Eisenreich und Manuel Pretzl (links und rechts hinter Baumgärnter) sprachen nun eine Wahlempfehlung aus.
Der CSU-Kandidat Clemens Baumgärnter (Mitte) schaffte es nicht in die Stichwahl um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters. Führende Vertreter seiner Partei, darunter Georg Eisenreich und Manuel Pretzl (links und rechts hinter Baumgärnter) sprachen nun eine Wahlempfehlung aus. Robert Haas

Führende Münchner CSU-Vertreter empfehlen, bei der Stichwahl für SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter zu stimmen. Was sie zu diesem Schritt bewegt – alle Entwicklungen im Liveblog.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagentur dpa.

Wichtige Updates
Alle Stimmen der Stadtratswahl sind ausgezählt – das sind die Ergebnisse
Das Ergebnis der OB-Wahl ist amtlich
Grüne stärkste Kraft im Münchner Stadtrat
Grüne setzen in Münchner Stichwahl auch auf CSU 
Die Gewinner der Oberbürgermeister-Wahl in den Stadtbezirken
Martin Moser
Martin Moser

Münchner CSU-Spitze ruft zur Wahl von Reiter auf 

Führende CSU-Vertreter in München schlagen eine Woche nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl vor, bei der Stichwahl Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) zu unterstützen. Die CSU-Stadtratsfraktion und der Münchner CSU-Bezirksvorstand sollten für den zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag eine öffentliche Wahlempfehlung für Reiter aussprechen, heißt es in der Erklärung, die unter anderem der Bezirkschef der Christsozialen, Georg Eisenreich, der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl sowie neun Kreisvorsitzende unterzeichnet haben. Reiter stehe der CSU in vielen wichtigen inhaltlichen Fragen näher als Krause. Sie nannten etwa die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. 

CSU-Bewerber Clemens Baumgärtner war bei der Wahl am 8. März mit 21,3 Prozent nur auf dem dritten Platz gelandet. In der Stichwahl muss nun OB Reiter (35,6 Prozent) seinen Posten gegen den Grünen Dominik Krause (29,5 Prozent) verteidigen.

Tim Brack
Tim Brack

Was ist wichtig, wenn man bei der Stichwahl wählen will?

Briefwahl oder doch an die Urne? Und was mache ich eigentlich, wenn ich meine Wahlbenachrichtigung nicht mehr finde? Mein Kollege Joachim Mölter hat die wichtigsten Infos zur Stichwahl in diesem Text für Sie zusammengefasst: 
München: Wie funktioniert die Stichwahl ums Oberbürgermeister-Amt?
Was müssen Wähler tun, um ihre Stimme in der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Reiter und Herausforderer Krause abzugeben?
www.sueddeutsche.de
David Costanzo
David Costanzo

Ergebnisse der Bezirksausschüsse da – Kommunalwahl vollständig ausgezählt

Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer haben Feierabend: Nach OB- und Stadtratswahl haben sie nun auch die Wahlen zu den Bezirksausschüssen in den 25 Stadtbezirken Münchens ausgezählt. Die Ergebnisse bestätigen die Trends der Stadtratswahl, es haben sich aber auch größere Ausreißer ergeben, wie mein Kollege Thomas Kronewiter analysiert.

Die Grünen kratzen in einem Stadtbezirk etwa an der absoluten Mehrheit, die Linke holt in einem anderen fast 20 Prozent – und eine Partei ist der große Verlierer. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie auf der Internetseite der Stadt.
Kommunalwahl in München 2026: Ergebnisse und Trends der Bezirksausschuss-Wahlen
In den 25 Stadtbezirken bestätigen sich Trends dieser Wahl, dazu kommen spektakuläre Ausreißer: Die Grünen tendieren in einem Viertel Richtung absolute Mehrheit, die Linke holt in einem anderen fast 20 Prozent. Eine Partei ist der große Verlierer.
www.sueddeutsche.de
Tim Brack
Tim Brack

Die SZ berichtet über die OB-Stichwahl

Am 22. März entscheidet sich, ob Dominik Krause von den Grünen oder Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) künftig München als Oberbürgermeister regiert. Die SZ blickt natürlich weiterhin genau auf das Duell zwischen den beiden.
Die beiden OB-Kandidaten Dieter Reiter (SPD, li.) und Dominik Krause (Grüne).
Die beiden OB-Kandidaten Dieter Reiter (SPD, li.) und Dominik Krause (Grüne). Johannes Simon
David Costanzo
David Costanzo

Die Auszählung der Stimmzettel soll künftig schneller gehen

Die Kommunalwahl ist eine Abstimmung, die viele Möglichkeiten bietet, weil alle Teilnehmenden in München bis zu 80 Stimmen auf die Bewerberinnen und Bewerber des künftigen Stadtrats verteilen können. Aber die Auszählung dauert deswegen auch vergleichsweise lange. Erst am Dienstagabend waren die Ergebnisse aller Stimmbezirke ermittelt. Künftig soll es dank digitaler Hilfe schneller gehen. 
Die Stadt hat am vergangenen Wahlsonntag in 23 der 690 Briefwahlbezirke ein sogenanntes Wahllokalerfassungssystem getestet – offenbar mit Erfolg. „Die Wahlhelfenden, die mit dem digitalen Tool auszählten, kamen am Sonntag und Montag deutlich schneller voran als die Vergleichsgruppe“, teilt die Stadt mit. „Einige Wahlvorstände waren so früh fertig, dass sie anschließend andere Briefwahl-Teams bei der Auszählung unterstützen konnten.“
Nun soll überprüft werden, ob dieses Wahllokalerfassungssystem auch die Genauigkeit der Auswertung erhöht hat. Sollte das der Fall sein, könnte die Technik laut Stadt schon bei der kommenden Migrationsbeiratswahl am 22. November und auch bei kommenden Kommunalwahlen eingesetzt werden.
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

OB Reiter und der FC Bayern - die SZ berichtet

Dieter Reiter hat an diesem Mittwoch seinen Rückzug von allen Ämtern beim FC Bayern bekanntgegeben - und gleichzeitig angekündigt, seine Vergütung daraus an soziale Projekte zu spenden. 
Dieter Reiter (hellblaues Sakko) im April 2024 beim Champions-League-Spiel gegen Real Madrid auf der Bayern-Tribüne.
Dieter Reiter (hellblaues Sakko) im April 2024 beim Champions-League-Spiel gegen Real Madrid auf der Bayern-Tribüne. . Imago/Mis
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

Wählerwanderung bei der Münchner OB-Wahl

Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) hat bei der Wahl zum Oberbürgermeister gegenüber der letzten Kommunalwahl im Jahr 2020 massiv an Zustimmung verloren. Dominik Krause (Grüne) schaffte hingegen, was seiner Vorgängerin Katrin Habenschaden nicht gelungen war: dank eines deutlichen Zuwachses an Stimmen erstmals für seine Partei in die Stichwahl um das OB-Amt einzuziehen.

Doch wohin gingen die bisherigen Stimmen Reiters? Und woher bekam Krause Zehntausende neue Stimmen? Die Stadt München hat auf ihrer Website zur Wahl eine Grafik zur Wählerwanderung veröffentlicht. Eine besondere Rolle scheint demnach den früheren und aktuellen Nichtwählern zugekommen zu sein. So haben den Angaben zufolge Zehntausende Menschen, die 2020 noch Reiter gewählt hatten, dieses Jahr gar nicht gewählt. Krause hingegen profitierte vor allem von Menschen, die 2020 noch keine Stimme abgegeben hatten (darunter könnten auch Erstwähler und Erstwählerinnen sein).
Statistisches Amt München
Tim Brack
Tim Brack

Reiter zieht Konsequenzen in der FC-Bayern-Causa

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) legt seine Posten im Aufsichtsrat und im Verwaltungsbeirat des FC Bayern mit sofortiger Wirkung nieder. Die Einkünfte, die er aus den Funktionen bisher erhalten hatte, will er spenden. Das hat er am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. 

Meine Kollegen Heiner Effern, Joachim Mölter und Sebastian Krass haben für Sie aufgeschrieben, warum er diesen Schritt geht und wofür Reiter das Geld spenden will: 
Münchens OB Dieter Reiter tritt von Ämtern beim FC Bayern München zurück
Das nicht genehmigte Engagement beim FC Bayern hatte Reiters Ergebnis in der ersten Runde der Oberbürgermeister-Wahl belastet. Was mit seiner bisherigen Vergütung geschehen soll.
www.sueddeutsche.de
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

Kleinere Parteien im neuen Stadtrat

Die Rosa Liste

Bernd Müller

Bündnis Kultur

Kathrin Schäfer

Die Partei

Marie Burneleit

München-Liste

Dirk Höpner
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

Die Freien Wähler im neuen Stadtrat

Michael Piazolo
Andreas Staufenbiel
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

Die ÖDP im neuen Stadtrat

Tobias Ruff
Johann Sauerer
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

Die FDP im neuen Stadtrat

Jörg Hoffmann
Patricia Riekel
Dagmar Föst-Reich
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

Volt im neuen Stadtrat

Felix Sproll
Alexandra Lang
Carina Bachner
Michael von Stosch
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

Die AfD im neuen Stadtrat

Daniel Stanke
Peter Ditges
Jitka Machyan
Jörg Schäfer
Christian Christoph
Barbara Galaktionow
Barbara Galaktionow

Die Linke im neuen Stadtrat

Katharina Horn
Stefan Jagel
Liliana Parente
Christian Schwarzenberger
Arif Haidary
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