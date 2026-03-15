Reiter zieht Konsequenzen in der FC-Bayern-Causa

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) legt seine Posten im Aufsichtsrat und im Verwaltungsbeirat des FC Bayern mit sofortiger Wirkung nieder. Die Einkünfte, die er aus den Funktionen bisher erhalten hatte, will er spenden. Das hat er am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.



Meine Kollegen Heiner Effern, Joachim Mölter und Sebastian Krass haben für Sie aufgeschrieben, warum er diesen Schritt geht und wofür Reiter das Geld spenden will: