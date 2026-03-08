Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagentur dpa.
Guten Morgen an diesem Wahlsonntag in München,
für die Stadt stehen heute gleich mehrere wichtige Entscheidungen an: Mehr als eine Million Menschen dürfen abstimmen, wer künftig Münchner Oberbürgermeister sein soll. Falls Sie noch unentschlossen sind, die zwölf Kandidaten und eine Kandidatin stellen wir Ihnen hier kurz vor.
- Die drei aussichtsreichsten Bewerber sind laut Umfrage der amtierende OB Dieter Reiter (SPD), der ehemalige Wirtschaftsreferent und CSU-Bewerber Clemens Baumgärtner sowie der Zweite Bürgermeister Dominik Krause von den Grünen.
- Erreicht keiner der OB-Kandidaten die absolute Mehrheit, kommt es am Sonntag in zwei Wochen zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen zu einer Stichwahl.
Gewählt werden zudem der Stadtrat und die Bezirksausschüsse in den Stadtteilen. Falls Sie noch unentschlossen sind: Mit dem SZ-Wahlcheck finden Sie heraus, welche Partei Ihrer Meinung am nächsten kommt. 34 Fragen – und am Ende bekommen Sie ein Ergebnis. Um 8 Uhr öffnen dann die Wahllokale.