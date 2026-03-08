Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahl in MünchenWahllokale öffnen um 8 Uhr - der Tag im Liveticker

In München haben die Bürgerinnen und Bürger die Wahl. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.
In München haben die Bürgerinnen und Bürger die Wahl. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.

Mehr als eine Million Menschen dürfen in München an diesem Sonntag über den künftigen Oberbürgermeister, den Stadtrat und die Bezirksausschüsse entscheiden. Verfolgen Sie den Wahlsonntag in unserem Liveticker.

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagentur dpa.

Martin Moser
Guten Morgen an diesem Wahlsonntag in München,

für die Stadt stehen heute gleich mehrere wichtige Entscheidungen an: Mehr als eine Million Menschen dürfen abstimmen, wer künftig Münchner Oberbürgermeister sein soll. Falls Sie noch unentschlossen sind, die zwölf Kandidaten und eine Kandidatin stellen wir Ihnen hier kurz vor. 
Gewählt werden zudem der Stadtrat und die Bezirksausschüsse in den Stadtteilen. Falls Sie noch unentschlossen sind: Mit dem SZ-Wahlcheck finden Sie heraus, welche Partei Ihrer Meinung am nächsten kommt. 34 Fragen –  und am Ende bekommen Sie ein Ergebnis. Um 8 Uhr öffnen dann die Wahllokale.
Kommunalwahl 2026 in München: Welche Partei passt zu Ihnen – und welche nicht? Der Wahlcheck
Machen Sie den Test: Mit dem SZ-Wahlcheck finden Sie heraus, welche Partei bei der Kommunalwahl 2026 in München Ihrer Meinung am nächsten kommt.
www.sueddeutsche.de
