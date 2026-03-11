Zum Hauptinhalt springen

GrünwaldRapper Bushido erhält drei Stimmen bei Bürgermeisterwahl

Lesezeit: 1 Min.

Achtung, Text-Bild-Schere: Bushido zeigt zwei Finger, hat aber sogar drei Stimmen bei der Bürgermeisterwahl in Grünwald erhalten.
Achtung, Text-Bild-Schere: Bushido zeigt zwei Finger, hat aber sogar drei Stimmen bei der Bürgermeisterwahl in Grünwald erhalten. Hannes P Albert/dpa

Vor ein paar Wochen erst in den Münchner Süden gezogen, spielt der Rapper bereits bei der Kommunalwahl eine Rolle – allerdings ungefragt. Er findet sogar mehr Unterstützer als andere Prominente.

Groß war die Auswahl nicht, die sich den Wählerinnen und Wählern bei der Bürgermeisterwahl im Münchner Nobelvorort Grünwald bot. Für Amtsinhaber Jan Neusiedl hatte sich kein Herausforderer und keine Herausforderin gefunden, weshalb nur der Name des CSU-Politikers auf dem Wahlzettel stand. Mit einer Zustimmung von 84 Prozent sicherte sich der erfahrene Kommunalpolitiker denn auch eine fünfte Amtszeit – was allerdings nicht bedeutete, dass bei der Auszählung tatsächlich ausschließlich sein Name auf den Wahlzetteln zu finden war.

Viele nutzten die Möglichkeit, den Vordruck um einen eigenen Vorschlag zu ergänzen. Von den 5287 gültigen Stimmen entfielen 846 auf „wählerbenannte Kandidaturen“. Und unter diesen waren einige bekannte Namen – etwa Anis Ferchichi. Das ist die kurze Form des Geburtsnamens, den ein prominenter Einwohner trägt, der erst vor Kurzem unter einiger Aufmerksamkeit in die Gemeinde gezogen ist: Rapper Bushido.

Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie er vollständig heißt, wurde in Bonn geboren und wuchs in Berlin auf, findet es jetzt aber dort ganz schön, wo es viele Menschen mit einem guten Ein- und Auskommen schön finden. Auf den Weg des Kriegers (das bedeutet sein Künstlername aus dem Japanischen ins Deutsche übersetzt) entfielen drei Stimmen.

Damit kam Bushido Neusiedl zwar nicht nahe, landete aber unter anderem vor Karl-Heinz Rummenigge, der schon lange in Grünwald wohnt. Die einstige Fußball-Größe fand einen Unterstützer oder eine Unterstützerin, AfD-Politikerin Alice Weidel, die in der Schweiz wohnt, zwei.

Einen wohl unerwarteten Achtungserfolg konnte in der Gemeinde, die unter anderem mit niedrigen Gewerbesteuerhebesätzen für Unternehmer attraktiv sein will, die Linke verbuchen: Der Name des Parteivorsitzenden Jan van Aken wurde ebenfalls einmal auf dem Wahlzettel notiert.

© SZ/hof - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Architektur
:Willkommen in der Villa Godzilla

Neoklassizistische Neubauten sind im Trend – wie alle Welt weiß, hat auch Bushido nun so einen 19-Zimmer-Klotz bezogen. Der Bau steht sinnbildlich für den verrauchten Glamour-Mythos des Münchner Nobelvororts Grünwald. Ein Rundgang im Schneematsch.

SZ PlusVon Gerhard Matzig und Claus Schunk (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite