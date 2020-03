Den großen Coup hat Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) knapp verpasst, aber trotzdem hat er im ersten Wahlgang einen überzeugenden Sieg eingefahren. Gerade mal gut zwei Prozentpunkte haben gefehlt zur absoluten Mehrheit, nun geht er als haushoher Favorit in die Stichwahl am 29. März. Reiter hat keinen aufregenden Wahlkampf hingelegt, er hat einfach keine Fehler gemacht und sich auf das verlassen, was er am besten beherrscht: Er sprach mit vielen Münchnern im richtigen Ton und auf Augenhöhe. Die Herausforderinnen Kristina Frank (CSU) und Katrin Habenschaden (Grüne) konnten den Bürgern nie stichhaltig klar machen, warum sie Reiter abwählen sollten. Einen Funken, der die nicht vorhandene Wechselstimmung herbeiführt, konnten beide nicht zünden.

Als kleine Sensation darf man werten, dass es die CSU-Kandidatin Frank auf Platz zwei und damit in die Stichwahl geschafft hat. Sie hat die Ehre ihrer Partei gerade so gerettet. Das mag seltsam klingen bei einem Minus von etwa 15 Prozentpunkte im Vergleich zum Ergebnis der CSU im Jahr 2014. Doch Josef Schmid trat damals zum zweiten Mal an - gegen einen SPD-Neuling Dieter Reiter und gegen deutlich schwächere Grüne. Die CSU hat sich diesmal in einem rückwärtsgewandten Wahlkampf um ihre Stammwähler bemüht, und das einigermaßen erfolgreich. Man fragt sich, was mit etwas mehr Mut bei dieser Kandidatin möglich gewesen wäre, die als beruflich erfolgreiche Frau den gut funktionierenden liberalen Großstadtkurs ihres Vorgängers Schmid perfekt hätte fortsetzen können.

Bitter endet der Abend für die Grünen. Alles schien bereit, um mit dem enormen bundesweiten Rückenwind erstmals in die Stichwahl zu kommen. Die bis zu ihrer Nominierung weitgehend unbekannte Habenschaden hat auch einen engagierten Wahlkampf hingelegt und für ihre Partei im Vergleich zu 2014 etwa sechs Prozentpunkte hinzugewonnen. Doch die Umweltpartei musste feststellen, dass man bei einer Persönlichkeitswahl nicht so schnell alles auf den Kopf stellen kann. Außerdem ist Reiter den Grünen zuletzt bei ihrem Kernthema Ökologie strategisch so dicht auf die Pelle gerückt, dass viele Wähler keinen Grund mehr sahen, allein wegen des Themas Umweltschutz einen Wechsel herbeizuführen.