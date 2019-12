Dass sich etwas ändern würde in der politischen Statik Münchens war spätestens am Abend des 26. Mai klar. Da wurden die Grünen bei der Europawahl erneut stärkste Kraft in München - und bewiesen damit, dass das Ergebnis der Landtagswahl 2018 kein einmaliger Ausrutscher war. 31,2 Prozent holte die Öko-Partei. Der Abstand zur CSU (26,9 Prozent) und vor allem zur SPD (11,4), die beide fünf Jahre zuvor noch weit vor den Grünen gelegen hatten, war durchaus beachtlich. Im Rathaus gehen Politiker verschiedenster Couleur seitdem davon aus, dass es bei der Kommunalwahl 2020 erstmals nicht mehr zu einem Duell zwischen CSU und SPD, sondern zu einem Dreikampf unter Beteiligung der Grünen kommen wird. Beim Stadtrat ebenso wie bei der Wahl des Oberbürgermeisters.

Politisch hat sich im letzten Jahr vor der Kommunalwahl durchaus etwas verschoben im Rathaus am Marienplatz. Zwar regiert das rot-schwarze Bündnis weiter und zeigt auch keinerlei Willen, die Bande vorzeitig zu kappen. Das wichtigste Indiz: Der Haushalt wird gemeinsam verabschiedet, die Fraktionen treffen sich weiterhin zu regelmäßigen informellen Gesprächen. Die Verbindung ist aber deutlich lockerer geworden. Immer häufiger, vor allem bei Verkehrsfragen, stimmen Sozialdemokraten und Christsoziale getrennt ab. Was zur Folge hat, dass die CSU immer wieder unterliegt, weil eine Mehrheit zum Tragen kommt, die nach der letzten Kommunalwahl 2014 durchaus auf der Agenda von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) stand, dann aber nicht zustande kam: SPD und Grüne zusammen mit ÖDP und Linken. Das ärgert die CSU, die eine Benachteiligung der Münchner Autofahrer befürchtet. Die Gegenseite vertritt hingegen die Meinung, benachteiligt würden ganz andere: Radfahrer und Fußgänger nämlich, und das schon seit Jahrzehnten.

Bei Stadtratssitzungen sieht sich Oberbürgermeister Dieter Reiter inzwischen regelmäßig zwei Frauen gegenüber, die ihm sein Büro abjagen wollen. Die CSU hat ihre Kommunalreferentin Kristina Frank, die Grünen ihre Fraktionsvorsitzende Katrin Habenschaden aufs Podest gehoben. Beide gehören dem Stadtrat erst seit 2014 an, beide sind rund 20 Jahre jünger als der Amtsinhaber. In der Frühphase des Wahlkampfes waren es vor allem die Herausforderinnen, die sich bei diversen Veranstaltungen und Stadtteiltrips den Münchnern vorstellten - ihr Bekanntheitsgrad ist noch ausbaufähig. Reiter hingegen konzentriert sich auf seine Pflichten und Termine als Rathaus-Chef. Auch kleinere Parteien haben OB-Kandidaten benannt - das gilt nicht nur als Ehrensache, sondern hilft im Wahlkampf, weil ein OB-Kandidat anders wahrgenommen und zu anderen Veranstaltungen eingeladen wird als ein "einfacher" Bewerber um ein Stadtratsmandat.

Bislang läuft der Wahlkampf noch verhalten, normalerweise will keine Partei frühzeitig ihr ganzes Pulver verschießen. Es zeichnet sich aber ab, dass die großen Stadtratsthemen der vergangenen Monate auch den Wahlkampf bestimmen werden: Wachstum etwa, das eng mit Wohnungsbau und Mieten zusammenhängt, und natürlich der Dauerbrenner Verkehr. Dazu kommt der Klimaschutz, der in viele Themenfelder hineinreicht. Keine Rolle mehr spielen zwei Themen aus dem Wahlkampf 2014, die der Stadtrat seitdem angepackt hat: der Leerstand städtischer Wohnungen und der bauliche Zustand der Schulen.