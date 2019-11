Dieter Reiter geht sichtlich entspannt in die für die Münchner SPD wohl schwierige Kommunalwahl im kommenden März. "Die Zeiten, dass es Erbhöfe gibt in der Bundesrepublik, sind vorbei", räumte der Oberbürgermeister am Dienstag im Münchner Presseclub zwar ein. "Das gilt aber für alle Parteien." Damit spielte er nicht nur auf Hannover an, wo erstmals nach 70 Jahren nicht mehr ein SPD-Politiker den Oberbürgermeister stellt, sondern der Grüne Belit Onay. Auch in anderen Städten ist es längst nicht mehr ausgemacht, dass die bisher dominierenden Parteien automatisch die Bürgermeistersessel erobern. Reiter ist klar, dass "man schon aufs Neue versuchen muss, den Bürger zu überzeugen". Das sei in München eine besondere Herausforderung. Denn hier ziehen jedes Jahr 115 000 Menschen neu her, während 100 000 aus München fortgehen. Diese große Fluktuation mache es schwieriger, Stammwähler zu haben. Trotzdem: "Ich habe auf den Münchner Straßen nicht unbedingt den Eindruck, dass die Menschen einen Wechsel wollen."

Der Münchner Oberbürgermeister sieht sich selbst als Macher. So war es eine von Reiters ersten Handlungen als Rathauschef, einen Grundsatzbeschluss durchzusetzen, dass die Stadt keine eigenen Grundstücke mehr verkauft, wie das vor seiner Amtszeit vorgekommen ist. Das Thema der Bodenpreisentwicklung, das sein Parteifreund Hans-Jochen Vogel - Münchner Oberbürgermeister bis 1972 - bereits seit Jahrzehnten anmahnt, liegt Reiter besonders am Herzen. "Die völlig verrückte Entwicklung der Bodenpreise" sei ein Grundübel des Wohnungsmarkts. Es brauche eine Änderung des Baugesetzbuchs und des Baurechts, damit in München Baugebiete auch ausschließlich für gefördertes Wohnen ausgewiesen werden könnten, forderte Reiter. Er stehe deshalb seit Längerem in regem Austausch mit dem Bundesjustizministerium und dem Bundesinnenminister Horst Seehofer. "Wir SMSen miteinander", beschrieb Reiter seinen Kontakt mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten.

Seehofers Nachfolger Markus Söder hingegen wurde von Reiter kritisiert für den Verkauf der ehemals staatlichen Wohnungsbaugesellschaft GBW in seiner Zeit als bayerischer Finanzminister. "Wer hier einen wohnungspolitischen Supergau verursacht hat, ist Markus Söder." Die Privatisierung von rund 33 000 Wohnungen in Bayern, davon allein 9000 in München, habe massive Konsequenzen für die Mieter und die Politik gehabt. München hat deshalb für mehrere Hundert Millionen Euro GBW-Wohnungen gekauft, um wenigstens einen Teil der Mieter vor einer Luxussanierung zu schützen. Und im Gegensatz zum Freistaat habe die Stadt bislang keine einzige ihrer Mietwohnungen verkauft.

Auf den politischen Gegner im Kommunalwahlkampf geht Reiter nur nebenbei ein. Die CSU nennt er nicht einmal namentlich, als er deren erneuten Vorstoß für einen Autobahnsüdring erwähnt. Süffisant merkt er an, dass im Bundesverkehrswegeplan "null Euro" für eine derartige Trasse vorgesehen sei, die noch dazu durch geschütztes FFH-Gebiet führen solle. Aber es gebe eben Politiker, die sagen würden, "wenn das keiner oberirdisch zahlt, bauen wir es eben unterirdisch". Er kümmere sich deshalb "lieber um Probleme, die real existieren", sagte Reiter grinsend. Das sei neben dem Münchner Wohnungsmarkt unter anderem die Verkehrsproblematik.

Vor der AfD ist Reiter bei der Kommunalwahl offenbar nicht bang: "Wir werden hier das niedrigste AfD-Wahlergebnis haben von allen Städten in ganz Deutschland. Da können Sie mich beim Wort nehmen", sagte der Oberbürgermeister, völlig entspannt.