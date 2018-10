7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Kommentar Zum Glück ohne Rekorde

Die Wiesn ist wieder normal geworden. Das zeigt die Bilanz des Oktoberfestes 2018

Von Franz Kotteder

Die Wiesn ist wieder normal geworden. So lässt sich wohl am ehesten zusammenfassen, was da in den vergangen 16 Tagen auf der Theresienwiese alles so los war. 6,3 Millionen Besucher, 7,5 Millionen Mass Bier, Zelte, die immer mal wieder wegen Überfüllung geschlossen werden mussten, und zufriedene Besitzer von Fahrgeschäften und Buden: Das war bis vor ein paar Jahren nichts Ungewöhnliches. Erst mit der Angst vor dem Terror und den zunehmenden Sicherheitsmaßnahmen gingen die Besucherzahlen stärker zurück. Doch diese Zeiten sind vermutlich fürs Erste vorbei. Die Familien kommen wieder, was auf ein gestiegenes Sicherheitsgefühl hindeutet, bestimmt aber auch am schönen Wetter liegt. An manchen Tagen war die Wiesn fast schon wieder so überlaufen wie früher.

Natürlich aber gab es trotzdem auch dieses Jahr wieder Menschen, die ganz erstaunt waren, dass die Welt und ihre Stadt nicht so edel und rein sind, wie sie sich das wünschen. Sie sind auch überrascht, dass unter insgesamt gut 100 000 Menschen in einem Bierzelt auch eine Menge sind, die sich hemmungslos besaufen und oft auch noch hässliche Dinge tun. Wenn sich gut sechs Millionen 16 Tage lang auf relativ engem Raum begegnen, dann treten nicht immer nur die edelsten Seiten des Menschen zu Tage. Zieht man das in Betracht, dann passiert (zumindest auf dem Festgelände) relativ wenig strafrechtlich Relevantes. Die tödliche Schlägerei vom ersten Freitag ist tatsächlich nur eine schreckliche Ausnahme.

Insgesamt betrachtet war die 185. Ausgabe des bayerischen Nationalfests also eine schöne und erstaunlich entspannte Wiesn. Alles, was die Menschen vor Beginn dieses Volksfests aufregt, scheint schnell vergessen zu sein, wenn es wieder losgeht. Da ist dann plötzlich der Bierpreis nicht mehr zu hoch, die Zugangskontrollen sind nicht mehr nervig und das Rucksackverbot irgendwie auch in Ordnung. Die Frage: "Hast Du denn keine Angst vor einem Anschlag?" hat man ebenfalls schon länger nicht mehr gehört. Viele wollen einfach eine gute Zeit haben, wenn sie aufs Oktoberfest gehen, und bei den meisten scheint das zu gelingen. Mehr sollte man gar nicht erwarten, vor allem bloß keine neuen Bier- oder Besucherrekorde. Es reicht doch, dass die Wiesn wieder normal geworden ist.