Die sogenannte sozialgerechte Bodennutzung, auch als Sobon bekannt, war eine großartige Idee, als sie in den Neunzigerjahren in München eingeführt wurde. Wenn ein Investor Baurecht bekommt, so der Gedanke, dann soll er auch etwas für die Gemeinschaft tun - sich zum Beispiel an den Kosten für die soziale Infrastruktur beteiligen und mithelfen, dass auch Geringverdiener sich im teuren München eine Wohnung leisten können. Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Immobilien- und Mietmarkt und des anhaltendenden Wachstums jedoch zeigt sich: Die Vorgaben reichen nicht mehr aus, auch weil die Sobon-Sozialwohnungen nach 25 Jahren aus der Bindung fallen, also deutlich teurer vermietet werden können. Es müssen künftig weit mehr bezahlbare Wohnungen entstehen. Das Sobon-Modell muss deshalb klug weiterentwickelt werden.

Seit seiner Einführung haben viele deutsche Städte das Münchner Modell imitiert und zum Teil so weiterentwickelt, dass sie München mittlerweile fast überholt haben. Interessant ist das Münsteraner Modell, das die Grünen nun vorschlagen und das auch Oberbürgermeister Reiter prüfen will. Dort entsteht auf privaten Flächen nur dann Baurecht, wenn die Stadt die Möglichkeit bekommt, die Hälfte des Grundstücks zu erwerben. Das funktioniere sehr gut, ist aus Münster zu hören - auch weil der Investor die Freiheit habe, auf seinem Teil der Fläche die Art von Wohnungen zu bauen, die er bauen möchte und die sich für ihn finanziell lohnen. Auf dem anderen Teil können dann Wohnungen entstehen, die dauerhaft bezahlbar sind. Die Stadt selber kann sie bauen, oder aber sie gibt sie im Erbbaurecht weiter, etwa an Genossenschaften.

Mit der Sobon allein ist freilich noch nichts getan gegen die explodierenden Bodenpreise. Noch vor zehn Jahren teilten sich die Herstellungskosten im Wohnungsbau folgendermaßen auf: 30 Prozent für das Grundstück und 70 Prozent für das Bauen an sich. Dieses Verhältnis hat sich mittlerweile jedoch umgekehrt, der größte Teil der Ausgaben wird heute für das Grundstück fällig. Das treibt aber auch die Mietkosten in die Höhe. Es braucht deshalb eine Bodenreform, wie sie Münchens früherer Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel predigt - und hier wäre der Bund gefragt.