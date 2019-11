Erst vor 100 Jahren wurden Frauen in Deutschland an Kunsthochschulen zugelassen. An der Münchner Akademie der Schönen Künste durften sich die ersten Studentinnen gar erst für das Wintersemester 1920/21 einschreiben. Der Widerstand unter Professoren wie auch Kommilitonen blieb noch groß. Man sprach Frauen grundsätzlich künstlerische Schaffenskraft ab und konnte sich kaum vorstellen, mit ihnen Seite an Seite in einer Aktklasse zu stehen. Dies geht aus einer Schrift jener Zeit, geschrieben von Studenten, hervor. Einen nackten weiblichen Körper mit Augen und Stift zu fixieren, daran aber nahm niemand Anstoß. Wer sich als Frau künstlerisch ausbilden lassen wollte, musste an Privatschulen ausweichen. Man kann nur erahnen, wie etwa Marianne von Werefkin oder Gabriele Münter im akademischen Umfeld aufgeblüht wären.

Die Geschichte der Frauen an der Münchner Akademie ist also noch jung, wenn man bedenkt, dass ihre Vorgängerinstitution bereits 1808 gegründet wurde; die Musik- und Theaterhochschule übrigens im Jahr 1846. Inzwischen studieren an beiden Häusern etwa so viele Frauen wie Männer - endlich. Nur in der Professorenschaft bildet sich diese Parität leider längst nicht ab. Nur etwas über 20 Prozent Professorinnen gibt es derzeit dort, da ist deutliches Potenzial nach oben. Insofern ist es aber kaum verwunderlich, dass sich immer noch männliche Strukturen der Macht finden. Das heißt natürlich nicht, dass viele Männer diese so perfide ausnützen, wie es in der Vergangenheit der rechtskräftig verurteilte ehemalige Präsident der Musikhochschule, Siegfried Mauser, getan hat. Aber erst langsam entsteht ein Bewusstsein bei Dozenten und Studierenden, wie man sich gerade im durchaus heiklen und eitlen Kunstbetrieb respektvoll zu verhalten hat, um Machtmissbrauch zu verhindern.

Unter dem Titel "Respekt" haben die Musikhochschule, die Akademie und die Filmhochschule nun einen Aktionstag veranstaltet, der vor allem Frauen bestärken sollte, Grenzverletzungen anzusprechen und sich zu wehren. Körperliche Nähe mag beim Gesangsunterricht nötig sein, um die Haltung zu korrigieren. Aber eine Hand auf dem Knie? Geschlossene Probenräume mögen verhindern, dass falsche Töne nach außen dringen. Aber könnten die Türen nicht Glasfenster haben? Nur wenn Veränderungen von oben gewollt sind, lassen sie sich umsetzen. Es wird Zeit, der Weg ist gebahnt.