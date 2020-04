Am Dienstag wurde nicht nur die Wiesn 2020 abgesagt. Das ganze Festprinzip ist bis auf Weiteres suspendiert

München wurde 1158 das erste Mal erwähnt. Das erste Oktoberfest fand 1810 statt. Es gab also tatsächlich einmal eine Zeit, in der es das eine ohne das andere gab - auch wenn das aus heutiger Sicht völlig undenkbar erscheint. Kaum hatten am Dienstag OB Dieter Reiter (SPD) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wegen der Corona-Pandemie das Aus für das Bierspektakel 2020 verkündet, da keimten vielerorts schon Ideen, wie sich ein Fitzelchen Fest vielleicht doch retten ließe. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) träumt von einer Mini-Ersatz-Gedenk-Wiesn, Landtags-Vizepräsident Karl Freller (CSU) brachte eine verlängerte Wiesn 2021 ins Gespräch. Eine Idee, der auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post und Katrin Habenschaden, die Fraktionschefin der Grünen im Rathaus, etwas abgewinnen können.

Die Wiesn: Sie bewegt einfach, nicht nur Bier- und die Karussellfreunde, sondern auch Politiker, unabhängig vom Parteibuch. Die Kleinteiligkeit, die die Diskussion in Achterbahngeschwindigkeit erreichte (Strafzettel müssen am Festgelände unbedingt teurer werden!), offenbart, wie ernst in der Stadt die Veranstaltung genommen wird, die doch eigentlich ein einziger großer Spaß sein soll. Und sie lässt erkennen, bei wie vielen die Sehnsucht den Realitätssinn trübt, wenn es ums Oktoberfest geht.

