7. November 2018, 18:49 Uhr Kommentar Reden hilft, Schafkopfen auch

Wer kriegt die Gewerbesteuer, wer zahlt für Straßen? Es geht nicht immer gerecht zu zwischen den Kommunen im Großraum München. Nun sollen neue Wege für einen Ausgleich gefunden werden - und das ist das Ergebnis vieler Gespräche, die alte Verstimmungen vergessen lassen

Von Dominik Hutter

Die einen haben die Firmen und damit die Gewerbesteuereinnahmen - die anderen müssen die Wohnungen und Kindergärten bauen sowie den Verkehr ertragen. Es geht nicht immer gerecht zu in der Wachstumsregion München, und entsprechend benachteiligt fühlen sich viele Kommunen. Damit es trotzdem vorangehen kann, bastelt das städtische Planungsreferat nun zusammen mit dem Umland an einer einvernehmlichen Lösung: Die Planungen für Wohnungsbau und Gewerbe sollen künftig zwischen den betroffenen Kommunen abgestimmt werden. Und: Es soll einen "Werkzeugkasten" geben für die, die die Lasten schultern müssen. Eine Art Ausgleichsmechanismus. Denkbar wären Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowie kommunale Arbeitsgemeinschaften. Oder auch Instrumente, die es jetzt noch nicht gibt.

Was der Planungsausschuss des Stadtrats am Mittwoch abgesegnet hat, zählt zu den ersten konkreten Ergebnissen der Serie von Wohnungsbaukonferenzen, die Oberbürgermeister Dieter Reiter initiiert hat und bei denen Stadt und Umland an einem Tisch sitzen. Beim Treffen 2017 war vereinbart worden, "Lasten-Nutzen-Ausgleichskonzepte für die Metropolregion" auszuarbeiten. Im kommenden Frühjahr soll es losgehen: Die bestehenden Instrumente (also Zweckverband und Co.) werden auf ihre Tauglichkeit geprüft und notfalls verbessert. Daraus entsteht der "Werkzeugkasten", mit dem sich das Verhältnis der Kommunen verbessern soll.

Für die Stadt München ist das besonders wichtig. Denn innerhalb der Stadtgrenzen gibt es bekanntlich nur noch begrenzt Platz für neue Wohn-, aber auch Gewerbegebiete. Ohne das Umland und seine Flächenreserven, das ist klar, lassen sich die Probleme der stark wachsenden Region nicht lösen. In der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen Kernstadt und Umlandgemeinden schon fast legendär schlecht: München genoss den zweifelhaften Ruf des herablassenden Molochs mit Dominanzanspruch, während die kleineren Umlandgemeinden als egoistische Rosinenpicker gebrandmarkt waren. Inzwischen ist die Lage entspannter, miteinander reden hilft. Münchens früherer Oberbürgermeister Christian Ude galt in der Region als einer, der gern überlegen mit den Hosenträgern schnalzt. Mit Reiter spielen die Umlandpolitiker schon mal Schafkopf. Auch da gewinnt man meist gemeinsam.