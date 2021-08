Von Thomas Kronewiter

Sie sind keineswegs bloß Schwarzseher und Angstmacher, die Mieterschützer und Mietrechtsaktivisten - das zeigt der jüngste Fall eines Wohnblocks im westlichen Schwabing. Wer sich im Karree Schleißheimer/Bamberger und Gernotstraße von jahrelangen Versicherungen des Erwerbers, eines luxemburgischen Immobilieninvestors, einlullen ließ, wird spätestens jetzt jäh aufgerüttelt. Selbst jahrelange Versicherungen aus dem Hause Jargonnant, man meine es ernst mit dem neu erworbenen Eigentum und sei an guten Beziehungen zur Mieterschaft interessiert, zeigen sich im Schwabinger Fall als das, was sie nur allzu oft sind: Worthülsen. Besonders perfide mutet in diesem Zusammenhang die Zusicherung an, man werde die Wohnungsmieten keinesfalls auf das ortsübliche Niveau anheben, solange man der Eigentümer sei - wenn denn wenige Wochen später die lapidare Nachricht über den bevorstehenden Weiterverkauf der Anlage verkündet wird.

Dass nun Mietervertreter wieder von Heuschrecken sprechen werden, wird dem Image der Immobilienbranche nicht unbedingt förderlich sein. Das werden millionen- und milliardenschwere Unternehmer und Konzerne aber weithin zu verschmerzen wissen, locken doch aberwitzige Renditen weniger im seriösen Projektgeschäft, also etwa durch Entwicklung und Realisierung eines Neubaus, und auch nicht unbedingt im Kauf und anschließender Privatisierung nach etwaiger Sanierung, sondern vor allem im Kauf und baldigen Weiterverkauf zu höherem Preis, dem neuerlichen Kauf eines anderen Objekts und erneutem Verkauf, ein weiteres Mal mit Gewinn - umso höher, je höher das eingesetzte Kapital.

Wenn das Geschäftsmodell vor allem im Warten besteht und im Abkassieren aufgrund einer sich selbst einstellenden Wertsteigerung, wird es immer wieder Akteure geben, die auf diese Weise Investments mühe- und risikolos vergolden wollen. Dem betroffenen Mieter bleibt nicht viel Handlungsspielraum: Er kann, so es seine Finanzsituation zulässt, selbst Wohnungseigentum erwerben - ein in München und im Umland mittlerweile kaum noch zu realisierender, oft unwirtschaftlicher Plan. Er kann in eine städtische oder eine Genossenschaftswohnung ziehen. Und Betroffene können zumindest versuchen, von Anfang an der Vereinzelung entgegenzuwirken, indem sie sich frühzeitig in Mietergemeinschaften organisieren und bei Mieterschutzbünden Rat und Hilfe suchen. Warten und hoffen hilft in den seltensten Fällen.