Man mag sich gar nicht vorstellen, wie der Pendler-Alltag im Münchner Osten aussehen wird, wenn nach der Eröffnung der Daglfinger Kurve irgendwann ab 2030 die Bahn längere Schrankenschließzeiten, wie es heißt, durch den Einsatz moderner Leit- und Sicherheitstechnik auf das unbedingt notwendige Maß reduzieren will. Dann dürften sich täglich die Autos vor den geschlossenen Schranken stauen, der Frustpegel stetig steigen, und so mancher Beobachter jahrzehntelanger Planungsprozesse wird sich sagen, das habe er schon 2019 so vorausgesehen.

Dass Bahn-Planungen überaus kompliziert sind, dass sie sich mitunter tatsächlich nur schwer aufeinander abstimmen lassen, weiß man nicht erst seit dem Tunnelprojekt für die Bahngleise zwischen Daglfing und Johanneskirchen sowie den Vorhaben zur Truderinger beziehungswiese Daglfinger Kurve in direkter Nachbarschaft. Dass sich aber gelegentlich Betroffene mit durchaus überlegenswerten Ideen zu Amtsplänen zu Wort melden, zeigt gerade letzteres Projekt. Insofern ist es womöglich sogar zum Schaden der Bahn, wenn das Unternehmen die Expertise von besonders zum Mitdenken motivierten Betroffenen auf einen Zeitpunkt verschiebt, zu dem wesentliche Weichen bereits gestellt sind.

Obendrein mus sich der ehemalige Staatsbetrieb vorwerfen lassen, dass er noch immer nicht verstanden hat, wie Proteste, die oft genug in langwierige Verwaltungsgerichtsprozesse münden, in konstruktive Bahnen zu lenken sind. Dazu wäre eine Mitsprachemöglichkeit zur rechten Zeit ein guter Anfang. Stattdessen werden Gleisnachbarn und Trassen-Anwohner irgendwann über getroffene Beschlüsse unterrichtet - schlimmstenfalls in einem Kommunikationsformat, das vor allem dazu dient, die Solidarisierung einer größeren Opposition möglichst zu unterbinden. Bei ihrer Kommunikationspolitik scheint die Bahn im Zeitalter der Dampflokomotiven stehen geblieben zu sein.