In München wird seit einiger Zeit gebaut, was das Zeug hält. Und da reicht es nicht, dass quasi an jeder Ecke Straßen aufgerissen und Unterführungen gesperrt werden, aktuell werden auch die Bahnhöfe in der Stadt umgebaut. Den Hauptbahnhof errichtet die Bahn zu einem Großteil neu, zudem saniert sie die Tunnelbahnhöfe der S-Bahn. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) modernisiert noch bis 2023 den U-Bahnhof Sendlinger Tor, einen der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Dass dies alles gleichzeitig passiert, ist wirklich alles andere als günstig - und hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Wenn sich die Politik schon früher hätte entscheiden können, könnte etwa die zweite S-Bahn-Stammstrecke inklusive des neuen Hauptbahnhofs längst fertig sein.

Aber nun es ist eben, wie es ist. Die Bauarbeiten sind notwendig, weil die Anfang der Siebzigerjahre in Betrieb genommene Infrastruktur dringend auf Vordermann gebracht und erweitert werden muss. Immerhin zeigt sich am Beispiel der MVG, dass sich der Betrieb - wenn auch mit starken Einschränkungen wie am Wochenende bei U 3 und U 6 - aufrechterhalten lässt. Auch komplette Sperrungen von Strecken werden sich nicht immer vermeiden lassen. Auch wenn es für sehr viele Fahrgäste sehr nervig ist, dass sie dann länger zur Arbeit, Schule oder Uni brauchen, so sind zeitlich begrenzte Behinderungen immer noch besser als wegen Altersschwäche extrem störungsanfällige Strecken.

Die Baumaßnahmen sind eine Investition in die Zukunft, den nachfolgenden Generationen ist ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr zu gönnen. Zugleich bringt es niemanden weiter, ständig über die Baustellen zu mosern, mit Gelassenheit lebt es sich angenehmer. Allerdings müssen sich die MVG und die Bahn bemühen, diese Gelassenheit nicht allzu arg zu strapazieren. Sie müssen schnellstmöglich ihre Versprechen nach besseren Informationen für die Fahrgäste einlösen. Nur so erreichen sie auf Dauer auch deren Akzeptanz.