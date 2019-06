3. Juni 2019, 18:49 Uhr Kommentar Mehr ist nicht genug

Mit höheren Zuschlägen Mitarbeiter ködern zu wollen, ist nachvollziehbar. Eine verdoppelte München-Zulage aber schafft nicht nur eine Magnetwirkung

Von Dominik Hutter

Dass das Wohnen in München nicht gerade ein Schnäppchen ist, hat sich herumgesprochen. Auch zu den Leuten, die ganz woanders leben und aus finanziellen Gründen nicht an die Isar ziehen wollen - selbst wenn sie ein attraktives Jobangebot bei der Stadt hätten. Diese mit höheren Zuschlägen zu ködern, wie es das Rathaus nun vorhat, ist daher nachvollziehbar und vermutlich auch unumgänglich, um die Verwaltung funktionsfähig zu halten. Denn die muss ja mit der Stadt mitwachsen, wenn die Warte- und Bearbeitungszeiten nicht immer länger werden sollen. Die Frage ist nur, wie lange die Magnetwirkung einer verdoppelten München-Zulage tatsächlich anhält.

Denn die kommunale Verwaltung kann ihr finanzielles Alleinstellungsmerkmal ganz schnell wieder verlieren, wenn andere nachziehen. Die verdoppelte München-Zulage setzt bereits im eigenen Gäu eine Preisspirale in Gang. Ursprünglich gedacht nur für die unteren und mittleren Einkommensgruppen, kommt die Stadt nicht umhin, auch die Höherverdiener mitzuberücksichtigen. Denn wer will noch mehr Verantwortung übernehmen, wenn damit kein adäquater Einkommensanstieg verbunden ist (theoretisch denkbare Einbußen werden durch eine Sonderregelung verhindert)? Lohnstagnation schlägt sich auf die Motivation der Mitarbeiter nieder - gute Arbeitgeber wissen das. Und noch niederschmetternder wirkt es, wenn trotzdem Verantwortung und Arbeitsaufwand wachsen. Deshalb will das Personalreferat auch den Gutverdienenden eine höhere Zulage gönnen. Damit sich Leistung auch lohnt. Beamte hingegen werden nach einem anderen Regelwerk bezahlt. Derzeit halten sich Ballungsraumzulage (Beamte) und München-Zulage (Tarifbeschäftigte) in etwa die Waage. Steigt nun die München-Zulage, ist es naheliegend, auch den Beamten mehr zu gönnen.

In den Umlandgemeinden, deren Verwaltungen ähnliche Probleme haben, dürfte man diese Entwicklung mit Grausen betrachten. Letztlich wird vielen Kommunen nicht anders übrigbleiben, als ebenfalls neue Zuschläge zu beschließen. Das sind gute Nachrichten für kommunale Beschäftigte. Die erhoffte Steuerungswirkung aber droht damit zu verpuffen. Es sei denn, München sattelt nochmals drauf.