Stellen wir uns einmal für einen Moment vor, in allen Münchner Bürgerbüros herrschten Zuständen wie in der Ausländerbehörde: Wartezeiten von einem halben Jahr oder mehr, per Mail oder Telefon niemand erreichbar, völlige Ungewissheit darüber, wann man zum Beispiel einen abgelaufenen Pass ersetzt bekommt und wieder reisen kann. Stundenlanges Anstehen vor dem Amt. Die Münchner würden schäumen vor Wut und im Rathaus würde so lange nachts das Licht brennen, bis die Dinge wieder rund liefen.

Der Glaube, die Missstände in der Ausländerbehörde beträfen nur Ausländer, enthält zwei Irrtümer: Erstens sind auch Staatsbürger von Nicht-EU-Staaten Teil der Stadtgesellschaft, wenn sie in München leben, arbeiten, ausgehen (sobald das wieder erlaubt ist). Zweitens hat der enge Flaschenhals bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln unmittelbare Auswirkungen auf den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit Hunderter Unternehmen und Forschungseinrichtungen und damit auf die Blüte der Stadt insgesamt.

Internationalität erschöpft sich in den Köpfen vieler schon in der Erinnerung an die letzte Wiesn, wo sie mit Chinesen, Amerikanern und Russen angestoßen haben. Da beginnt aber Internationalität im besten Fall erst. Menschen, die München als ihren Lebensmittelpunkt wählen - und sei es nur für einige Jahre - überlegen sich das sehr genau. Wissenschaftler und Fachkräfte haben andere Optionen. Sie werden dorthin gehen, wo sie in der Summe die besten Voraussetzungen finden. Die Berge und das Bier mögen wichtige Standortvorteile sein, eine kaum durchdringbare Bürokratie und damit verbundene Karrierenachteile werden sie aber auf Dauer nicht aufwiegen können. Geschichten von verlorenen Semestern sprechen sich in der weltweit vernetzten Wissenschaftscommunity schnell herum.

In der Münchner Ausländerbehörde treffen zwei grundsätzliche Probleme aufeinander: Der Nachholbedarf bei der Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung, der derzeit allerorten manifest wird, angefangen bei den Gesundheitsämtern. Und der Glaube, Menschen aus anderen Staaten seien entweder Gäste oder Hilfebedürftige, die sich das Privileg, in Deutschland leben zu dürfen, erst verdienen müssen.

Für die Hürden, die Bundesgesetze der Internationalität in den Weg stellen, kann die Stadtverwaltung nichts. Sie sollte aber dafür sorgen, dass Menschen aus anderen Staaten in München so lautlos und geschmeidig durch den Paragrafendschungel geleitet werden, wie nur irgend möglich. Aus Anstand. Aber auch aus Eigeninteresse.