von Sven Loerzer

Noch vor einem Jahr hätte sich niemand vorstellen können, wie sehr und wie lange Corona die gesamte Welt beschäftigen würde. Unvorstellbar, wie viele Menschen die Erkrankung nicht überlebten, unvorstellbar, wie viele Menschen unter den gesundheitlichen, aber auch unter den finanziellen Folgen der Pandemie leiden. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit gefährden die wirtschaftliche Existenz vieler, anderen nahm der Kampf gegen Infektionen die Möglichkeit, ihren Beruf auszuüben und damit ihre Existenzgrundlage. Und für all jene Menschen, die schon vor Corona schwer zu kämpfen hatten, wurden die Lebensbedingungen noch um einiges härter: Geschlossene Schulen, die Kinder auf engem Raum zu Hause, Pendeln zwischen Distanzunterricht und Home-Office, das stellte die Belastbarkeit von Familien auf eine harte Probe, zumal, wenn das knappe Budget auch noch mit zusätzlichen Ausgaben für Infektionsschutz belastet wird. Viele Möglichkeiten, auf andere Gedanken zu kommen, sind nicht geblieben: Freizeit- und Sportangebote geschlossen, Kultureinrichtungen und Gaststätten zu, das Sozialleben stark eingeschränkt.

Schwierige Zeiten, auch für den "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung", das große Hilfswerk der SZ-Leser. Zeitweise fielen Mittagstische und Lebensmittelausgaben aus, aber dank der Spenden konnte der Adventskalender helfen, Notlagen zu verhindern. In enger Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen und den Sozialbürgerhäusern der Stadt linderten Einzelfallhilfen viele Probleme, die Corona verschärft hatte.

Ohne die großartige Unterstützung der SZ-Leser bei der derzeit laufenden 72. Hilfsaktion freilich, wäre dies alles nicht zu leisten. Es ist nicht nur ein zahlenmäßig herausragendes Ergebnis in der langen Geschichte des Hilfswerks, sondern liefert einen Lichtblick in diesen deprimierend schwierigen Zeiten. Denn das hohe Maß an Gemeinsinn, an Engagement zugunsten der Schwächeren, macht allen Widrigkeiten zum Trotz nicht nur denen Mut, denen geholfen werden kann. Sondern es stärkt bei uns allen die Hoffnung, dass sich schwere Krisen gemeinsam überwinden lassen.