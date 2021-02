Dass der Immobilien­unternehmer Stadtrat ist und in München gleichzeitig Geschäfte macht, schließt sich nicht aus - ist aber dann nicht in Ordnung, wenn er sich dafür einsetzt, dass die Stadt bei einem Grundstücks­deal weniger Geld bekommt

Von Sebastian Krass

Kann ein Immobilienunternehmer Stadtrat in der Kommune sein, in der er seine Geschäfte macht? Grundsätzlich ja, er kann aus seiner Berufserfahrung wichtige Perspektiven in die politische Debatte einbringen, erst recht in einem so überhitzten Immobilienmarkt wie München. Er kann auch mit der Stadt darüber verhandeln, wie viele Wohnungen oder Büros sie auf einem privaten Grundstück zubilligt - wenn er mit seiner Doppelrolle als wirtschaftlicher Akteur einerseits und gewählter Vertreter der Stadtgesellschaft andererseits transparent umgeht. Er muss damit leben, dass sein politisches Mandat ihn im Zweifel zu größerer Offenheit verpflichtet, als sie seine Konkurrenten ohne Mandat zeigen müssen.

Nicht in Ordnung ist es aber, wenn ein Münchner Immobilienunternehmer und Stadtrat wie Hans Hammer (CSU) sich dafür einsetzt, dass die Hirmer-Gruppe weniger für das städtische Grundstück am Georg-Kronawitter-Platz bezahlen muss, als sie dem Bewertungsamt zufolge zahlen müsste. Ob Hammer so agiert, ist nicht restlos geklärt, aber es spricht viel dafür - nicht zuletzt die ausbleibende Antwort darauf, ob der Unternehmer Hammer von dem geplanten Deal zwischen Stadt und Hirmer profitieren würde. Allein der Eindruck, dass Hammer sich dafür einsetzen könnte, die Stadtkasse um viele Millionen Euro an Einnahmen zu bringen, richtet enormen Schaden an: für Hammers persönliche Glaubwürdigkeit, vor allem aber für die des Stadtrats.

Hammer muss deshalb schnell die Öffentlichkeit aufklären, welche Rolle er bei Hirmers Bauprojekt an der Stelle des scheußlichen Parkhauses am Färbergraben spielt. Und wenn sich dabei zeigt, dass Hammer tatsächlich in einem Interessenkonflikt steckt, muss er sich entscheiden: für das Immobilienprojekt oder sein Stadtratsmandat.