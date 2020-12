Von Heiner Effern

Die Grünen müssten sich nun an der Regierung wie ein "Vollsortimenter" um alle Themen kümmern, sagt Fraktionschef Florian Roth. Die nehmen das ernst und beschäftigen sich nun auf breiter Basis auch mit sich selbst und ihrer Organisation. Das ist überfällig: Mit nun etwa 3100 Mitgliedern sind die Grünen in München in letzter Zeit explosiv gewachsen. Das erfordert professionelle Strukturen, die aber bei einer ins Spontitum lange verliebten Partei zumindest in Teilen nicht gerne gesehen sind. Oder zumindest waren.

Das am Sonntag an die Mitglieder verschickte Reformpapier hat mutige Seiten. Die geplante Entlohnung der Stadtspitze der Grünen etwa ist ein logischer Schritt, auch wenn in der Partei immer noch ein Misstrauen gegen bezahltes Ehrenamt zu spüren ist. Doch allein mit Idealismus und einem Brotjob nebenher sind die hohen Ansprüche der selbsternannten Mitmachpartei kaum zu erfüllen. Dass die Posten der Stadtvorsitzenden als Schleudersitz gelten, hat nicht nur, aber auch damit zu tun. Der Reformvorschlag zeigt aber auch, wie sehr die Grünen auf rohen Eiern laufen, wenn es um ihre Kerneigenschaften der Partizipation und der Basisdemokratie geht. Dass auf Parteitagen endlose Tagesordnungen und Formalia nicht mehr zur hohen Zahl der Mitglieder und Interessen passen, ist schon länger klar. Inhaltliche Debatten kamen zu kurz, nicht im Vergleich zu anderen Parteien, aber gemessen an den eigenen Vorstellungen.

Abhilfe hätte ein Delegiertensystem schaffen können, doch das wurde bewusst gemieden. Stattdessen sollen Themen nun im Vorfeld besprochen und Standpunkte in einem auf den ersten Blick komplizierten Verfahren abgestimmt werden. Es ist aber fraglich, wie praxistauglich das ist und ob es zu lebendigen und trotzdem endlichen, also letztlich besseren Parteitagen führt als jetzt. Doch die Grünen tun gut daran, hier sehr genau abzuwägen. Sie haben sich den ungeliebten Etablierten in vielen Dingen angepasst. Die Rotation in Ämtern ist Geschichte, die Trennung von Amt und Mandat auch, den Wechsel von der Politik auf Spitzenposten gibt es auch. Was die Grünen wirklich unterscheidet, ist ihre Mitmachkultur und der freie Zugang in die Politik. Diese Tugenden sollten sie unbedingt bewahren, auch in einer professioneller geführten Stadtpartei.