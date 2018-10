1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Kommentar Fragt doch mal die Frauen

Neulich im Fernsehen: Zwei Männer lamentieren, dass Flirten auf der Wiesn so schwierig geworden sei, dass sich Männer vor falschen Anschuldigungen fürchten müssten. Also das ist nun wirklich nicht das Problem. Es wäre besser, mal Frauen zu fragen, was sie an sexuellen Übergriffen erleben

Von Elisa Britzelmeier

Mann fotografiert Wiesnbesucherin unter den Rock, Mann greift Frau zwischen die Beine, zwei Frauen werden vergewaltigt. So lauten die Meldungen, die in diesen Tagen veröffentlicht wurden. Wieder. Es sind extreme Fälle, aber Ausschnitte aus der Realität, die viele Wiesngängerinnen kennen.

Daran hat die "Me Too"-Debatte wenig geändert. Und auch nicht die Verschärfung des Sexualstrafrechts im Jahr 2016, durch die das sogenannte Grapschen strafbar wurde. Das Thema Belästigung bleibt. Die Polizei meldet einen leichten Rückgang bei den Sexualstraftaten; die Aktion "Sichere Wiesn" hat bislang etwa gleich viele Frauen betreut wie vergangenes Jahr. Umso merkwürdiger wirkt es, wie darüber immer noch diskutiert wird, zuletzt in einem zu Recht viel kritisierten Beitrag im Sat 1-Frühstücksfernsehen, wo nur zwei Männer debattierten. Tenor: Flirten sei so schwierig geworden auf der Wiesn. Männer müssten sich vor falschen Anschuldigungen fürchten. Fragt man die durchschnittliche Besucherin, weiß man: Da liegt das Problem nun wirklich nicht.

Gerade zur Wiesn böte es sich an, mal mit Frauen zu sprechen. Auf dem Hinweg, am Tag danach, zur Not auch auf der Bierbank: Männer, fragt sie, was sie erlebt haben! Was sie als netten Flirt empfinden und was nicht. Ob sie wollen, dass man den Laberer vom Nachbartisch mal ordentlich zusammenstaucht. Offenbar gibt es dieses Selbstverständnis immer noch: Männer begrapschen Frauen, weil sie es halt können. Auf der Wiesn meinen viele, sie könnten es erst recht - man hat ja den Alkohol als Entschuldigung.

Natürlich gilt die Aufforderung zum Gespräch auch andersherum. Dann kommt man vielleicht zum Kern. Was tun, damit sich alle wohlfühlen, feiern, Spaß haben? Flirten ist dann in Ordnung, wenn zwei mitmachen. Die allermeisten wissen das. Falls es doch Zweifel gibt: Lasst uns reden. Gern bei einer Mass.