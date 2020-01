Sie vergiftet systematisch Debatten, ihre Mitglieder hetzen und schaffen damit einen Nährboden für Hass und Gewalt. Mit vielem, was SPD, Grünen und Linken über die AfD schreiben, haben sie recht. Daraus aber den Schluss zu ziehen, im Wahlkampf nicht mit Vertretern dieser Partei aufzutreten und zu diskutieren, ist falsch. Damit stärken sie nicht nur Selbststilisierung der AfD als ausgegrenzte Partei, die sich nicht artikulieren dürfe - was eine groteske Verdrehung ist, weil gerade AfD-Politiker regelmäßig davon profitieren, wie weit die Meinungsfreiheit in Deutschland reicht. SPD, Grüne, Linke und die ÖDP, die sich inzwischen dem AfD-Boykott angeschlossen hat, riskieren auch den Vorwurf, für sich und die eigene Klientel eine moralische Überlegenheit zu reklamieren - und entscheiden zu wollen, wer mitmachen darf und wer nicht. Das verstärken sie noch, wenn sie gemeinsam dazu aufrufen, dass niemand die AfD zu Diskussionen einladen solle. Letztlich behandeln diese Parteien die AfD damit wie den rechtsextremen Stadtrat Karl Richter von der NPD-Tarnliste BIA. Der ist Vertreter zwar nicht verbotener, aber eindeutig neonazistischer Gruppierungen und disqualifiziert sich damit für demokratische Diskussionen. In der AfD gibt es viele Mitglieder und auch hochrangige Funktionäre mit ebenfalls rechtsextremer Gesinnung, und ihr Einfluss nimmt zu. Aber es gibt auch noch andere Strömungen in der Partei. Eine politische Zusammenarbeit mit der AfD wäre falsch, weil man ihr Handeln damit aufwerten würde. Aber es gehört zum Wahlkampf dazu, öffentlich mit ihr zu diskutieren. Auch wenn es schwierig und oft unbefriedigend ist, weil AfD-Vertreter regelmäßig mit ihren Provokationen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Dabei hätten die anderen Parteien ja allemal die richtigen Personen für solche Diskussionen: die fachlich und rhetorisch in der Lage sind, die AfD in die Schranken zu weisen und zu entlarven - auch als eine Partei, die bisher nicht mit ernst zu nehmenden Lösungsvorschlägen für die Probleme Münchens aufgefallen ist. Schade, dass es nun nicht dazu kommen wird.