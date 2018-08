1. August 2018, 18:45 Uhr Kommentar Einmal arm, immer arm

Wer Hartz IV bezieht, hat vielleicht noch die Hoffnung, sich aus seiner schlechten finanziellen Lage noch zu befreien. Im Alter geht das nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, beim Thema Altersarmut Druck aufzubauen. In München sind die Mieten das größte Problem

Von Sven Loerzer

Ach, wie fidel sind doch diese Alten! Da tollt die Oma mit ihrem Enkel herum, dank dieses feinen Schmerzgels hüpft sie wieder richtig gelenkig durch den TV-Werbespot. Etwas gemächlicher lassen es dagegen die alten Herrschaften angehen, die ihr Luxusdomizil mit einem Treppenlift aufgerüstet haben. Die Widrigkeiten des Alters lassen sich überwinden, lautet die Botschaft, ganz einfach. Da kann man es sich gut gehen lassen, an der Volkshochschule ein bisschen was für die Bildung tun, von Wellness-Urlaub zu Erlebnisferien reisen, und dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, an diese furchtbar nette Seniorenresidenz am See ziehen. Ja, alles richtig - wenn man das Geld dazu hat.

Wer das nicht hat, wer Grundsicherung bezieht, weil seine Rente nicht zum Leben reicht, der muss sich schon überlegen, ob er sich das Schmerzgel leisten kann. Die Krankenkasse bezahlt es ja schon lange nicht mehr. Gerade in einer Stadt wie München muss der, der wenig Rente bekommt, erleben, wie diese viel langsamer steigt als die Miete. Das ist bitter für eine immer größer werdende Zahl alter Menschen, Frauen wie Männer. Besonders bitter deshalb, weil mit steigendem Alter auch die körperlichen Einschränkungen zunehmen, man sich aber keine Helfer oder Hilfsmittel mehr leisten kann.

Eine Aufklärungskampagne, wie sie nun mehrere Münchner Sozialverbände planen, ist sicher notwendig, um deutlich zu machen, dass es nicht nur die Sonnenseiten des Rentendaseins gibt, die sich alle so sehr wünschen. Noch besser wäre allerdings gewesen, nicht nur Frauen in den Blick zu nehmen, zumal sie nur etwas mehr als die Hälfte der Grundsicherungsbezieher stellen. Bis zu seinem Tod an der Armutsgrenze zu leben, ist unabhängig vom Geschlecht anstrengend.

Die Stadt zahlt zwar schon freiwillig einen Zuschlag zur Grundsicherung im Alter, die sonst das gleiche Niveau hätte wie Hartz IV. Hartz-IV-Beziehern aber bleibt wenigstens die Hoffnung, sich aus der schlechten finanziellen Lage irgendwann wieder einmal befreien zu können. Den armen Alten nicht. Das Problem bleiben die Mieten in München, sie treiben Menschen in die Armut, die anderswo noch längst nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen wären. Dafür ist eine Lösung nicht in Sicht - und jeder noch so kleine Ansatz, Druck aufzubauen, schon ein Gewinn. Das neue Aktionsbündnis der Verbände ist da ein Anfang.