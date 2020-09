Einblick in den Politik-Basar

Die Grünen sichern sich Posten und Einfluss in der Stadt - die Art und Weise, wie Personalien und Zuständigkeiten verschoben werden, könnte manche Bürger verschrecken

Von Heiner Effern

Die Macht in der Stadt ist seit der Kommunalwahl neu verteilt, und nun wird es auf einen Schlag auch nach außen hin sichtbar. Die Grünen als stärkste Fraktion sichern sich Posten und Einfluss. Läuft es nach Plan, stellen sie schon bald drei Chefs in der Stadtverwaltung: in den beiden neuen Referaten für Umwelt und Mobilität sowie im Bildungsreferat. Das ist nur der erste Schritt zu einer Mehrheit der Referentenposten, doch gleich ein großer. Der SPD bleibt bei den jetzigen Machtverhältnissen nur, sich möglichst über Wasser zu halten. Mit dem Wechsel von Stadtschulrätin Beatrix Zurek ins Gesundheitsreferat verlieren sie ein wichtiges Haus, gewinnen aber den Spitzenposten, der laut Koalitionsvertrag neutral zu besetzen gewesen wäre.

Die Koalition gewährt durch ihren kurzzeitig hochkochenden Streit aber auch Einblicke in die politische Realität, die manchen Bürger verschrecken könnte. Es geht in der Politik nicht selten zu wie auf dem Basar, diesmal wurde das aber publik. Die Grünen haben Zureks Rochade teuer verhandelt und brachten die Stadtgüter, den Stadtforst und mittelfristig auch den großen Abfallwirtschaftsbetrieb in ihren Machtbereich. Dafür kann die SPD der respektierten Spitzenkraft Zurek eine Zukunftsperspektive bieten, die im Sommer 2022 ihren Job verloren hätte. Für diejenigen Parteikollegen, die auch einen Großteil ihres Lebens ehrenamtlich der Partei opfern sollen, ist das ein wichtiges Zeichen, dass die Risiken der Politik auch abgefangen werden.

Wer hier groß nach Idealen sucht, wird leer ausgehen. Es ist eine Mär, dass die Politik stets selbstlos die besten Köpfe für öffentlich Ämter sucht. Abgesehen davon, dass sie diese oft nicht bekommt, weil die Jobs nicht attraktiv genug sind. Die Formel lautet im besten Fall: Welche Spitzenkraft haben wir oder welche steht uns nahe. Selbst die basisdemokratiebewegten Grünen wissen genau, dass sich Politik am besten durchsetzen lässt, wenn an den Schlüsselpositionen Menschen sitzen, die die eigenen Ideen auch umsetzen. Der Prozess dafür sieht manchmal nicht schön aus, aber dafür werden Parteien gewählt. Peinlich ist, wenn man ein solches Vorgehen vorher aus der Opposition heraus angeprangert hat.

Das holt nun die Grünen ein wie in der letzten Amtsperiode schon die CSU.