2. Juli 2019, 18:55 Uhr Kommentar Ein wichtiges Signal

Auch wenn Geflüchtete in staatlichen Einrichtungen leben müssen, sie sind dennoch Münchner Bürger. Und sie haben Rechte

Von Thomas Anlauf

Der Münchner Stadtrat wehrt sich klar gegen die bayerische Flüchtlingspolitik, Asylbewerber bis zu zwei Jahre in nahezu abgeschottete staatliche Sammelunterkünfte zu stecken. Die deutliche Stellungnahme der Politiker vieler Parteien am Dienstag gegen sogenannte Ankereinrichtungen ist ein wichtiges und wuchtiges Signal an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), die bayerische Staatsregierung und auch an die Regierung von Oberbayern. Diese hatte schließlich zu verantworten, dass im Frühjahr Hunderte Geflüchtete in der Münchner Funkkaserne unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen hausten. Die Situation hat sich mittlerweile etwas entspannt, doch darüber darf nicht zum Alltag übergegangen werden, weder von der Regierung, noch von Seiten der Stadt.

Denn ja, auch wenn Geflüchtete in staatlichen Einrichtungen leben müssen, sie sind dennoch Münchner Bürger und sie haben dementsprechend auch Rechte und dürfen nicht menschenunwürdig behandelt werden. Das gilt natürlich insbesondere für die vielen Kinder, die in diesen Einrichtungen untergebracht sind. Es ist die Aufgabe des städtischen Jugendamts, sicherzustellen, dass den oftmals traumatisierten Kindern Schutz und Hilfe in möglichst großem Umfang geboten wird. Deshalb hat der Stadtrat auch beschlossen, künftig deutlich mehr Personal für die geflüchteten Kinder und auch ihre Eltern zu stellen.

Damit allein ist es jedoch noch nicht getan. Die Sozialarbeiter müssten auch speziell geschult werden, um mit der angespannten Situation der Geflüchteten angemessen umgehen zu können. In der Vergangenheit kam es vor, dass Sozialarbeiter an ihre psychischen Grenzen stießen, weil sie den Anforderungen in den großen staatlichen Unterkünften nicht gewachsen waren. Mehr städtisches Personal für die Betreuung entbindet die Regierung aber auch nicht von der Pflicht, selbst eine humane Unterbringung zu garantieren. Viele Menschen leben dort wegen ihrer drohenden Abschiebung in ständiger Angst. Mitten in München.